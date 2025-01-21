Старый, ржавый «Гелендваген» превратили в ретро-современный внедорожник

Компания Legacy Overland специализируется на переделке и реставрации классических внедорожников. Одним из ее последних проектов стал Mercedes-Benz G-Class, который отлично подошел под формат тюнеров. Вот только в качестве отправной точки для него стал не современный «Гелендваген», а старый и ржавый его экземпляр, который ранее, похоже, использовался в армии.

Машину доставили в мастерскую в плачевном состоянии. Кузов «Гелика» был покрыт ржавчиной и грязью, а также копотью.

Специалисты сервиса полностью разобрали автомобиль, а затем собрали с использованием обновленных деталей и восстановленных элементов оригинального кузова.

В итоге получился ретро-современный внедорожник, который ездит на 20-дюймовых колесах AMG и использует мягкий верх, изготовленный на заказ. Фары и задние фонари внедорожника обновились, благодаря установке в них светодиодных блоков.

Кроме этого Legacy Overland добавила «Гелендвагену» черные бампера, расширители крыльев и защиту решетки радиатора, а также шноркель и лебедку на случай, если автомобиль захотят использовать на бездорожье.

Вместо того, чтобы заменить под капотом этого старца двигатель, его владелец предпочел модернизировать оригинальный мотор G-Class, оснастив 2,3-литровый двигатель новыми внутренними компонентами, прокладками, форсунками и датчиками.

Модернизированный двигатель

АКПП и «раздатка» внедорожника также подверглись капремонту, а подвеске достался 2-дюймовый лифт за счет новых амортизаторов, втулок и винтовых пружин.

Интерьер переделанного G-Class из старого в ретро-новый

Но на этом доработки не закончились. Старому «Гелику» полностью перекроили интерьер, который включил в себя рулевое колесо с отделкой из дерева, кожаную обивку сидений, появление многоместного сиденья сзади, акустической системы Sony с поддержкой Bluetooth и специального центрального тоннеля с USB-портами.

В какую сумму обошлась такая кардинальная переделка G-Class владельцу этой машины – неизвестно.