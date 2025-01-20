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Маленький двигатель нового Hyundai Palisade «утонул» в моторном отсеке огромного кроссовера

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
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Hyundai представила новое поколение своего самого крупного в линейке моделей кроссовера Palisade в конце прошлого года, а в начале января этого стартовал прием заказов. 

Автомобиль еще не успел добраться до своих первых покупателей, но его уже отдали на тест местным корейским блогерам, которым удалось осмотреть такие машины вживую, а не на компьютерных изображениях. Одной из главных новостей в случае с новым «Палисад» стал его полупустой моторный отсек, в котором теперь располагается гораздо более компактный мотор, чем раньше.

Напомним, в предыдущей генерации Palisade комплектовался 3,8-литровым V6 и 2,2-литровым турбодизелем, оба из которых не достались свежему поколению. Вместо них флагманский SUV получил новейшую 2,5-литровую турбированную «четверку», которая доступна как в обычной, так и гибридной модификации.

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Подкапотное пространство нового Hyundai Palisade. Скриншот с YouTube-канала CarSceneKorea

Судя по кадрам, сделанным корейскими блогерами «CarSceneKorea», новый мотор выглядит под капотом Palisade неорганично. Большая часть моторного отсека оказалась фактический пустой.

В Hyundai уверяют, что уменьшенный двигатель должен обеспечить кроссоверу длиной более 5-метров улучшенный центр тяжести, а значит более острое рулевое управление.

Впрочем, учитывая, что Palisade позиционируется как семейный вседорожник, вероятность того, что кто-то возьмет его на гоночный трек – минимальна. 

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Салон нового кроссовера Hyundai Palisade. Скриншот с YouTube-канала CarSceneKorea

Помимо крошечного 4-цилиндрового ДВС, расположенного вдобавок ко всему еще и очень низко в объемном моторном отсеке кроссовера, кроссовер привлек внимание блогеров маленькими дисплеями, интегрированными в подлокотники.

На них отображается выбранный режим массажных функций сидений, подогрева и вентиляции.

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Фото:CarSceneKorea

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