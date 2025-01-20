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Новая генерация седана Hyundai Elantra: первое изображение кормы

Текст: Алексей Шмидт
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Hyundai Elantra, также известная на корейском рынке как Avante, продолжает оставаться одной из самых популярных моделей во всем Hyundai Motor Company.

Совокупные продажи этой модели превысили 15 миллионов 370 тысяч единиц и обеспечили концерну высокую прибыль. Elantra остается краеугольным камнем глобального успеха Hyundai, а значит отказываться от этой 4-дверки никто не собирается. 

О том, как будет выглядеть новое поколение «Элантры», находящееся в разработке, недавно поразмыслили цифровые художники корейской студии «NYMammoth». Дизайнеры нарисовали первое изображение седана, показав, как будет выглядеть его корма при ракурсе в три четверти.

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Неофициальный рендер кормы новой Hyundai Elantra/Avante (NYMammoth)

Авторы рендера предполагают, что в новой генерации Elantra предстоит примерить на себе свежий фирменный стиль марки.

Машина избавится от экстерьера в стиле «скомканной бумажки», лишившись граненых выштамповок по бокам, а сзади получит такой же сквозной фонарь, но с совершенно иной бесшовной графикой, и другой бампер. 

Инсайдеры ждут, что внешность автомобиля будет перекликаться с такими седанами Hyundai как Grandeur и Sonata. Но не уверены, что 4-дверка кардинальным образом поменяет технику. 

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Неофициальные рендеры нового поколения Hyundai Elantra/Avante спереди и сзади (NYMammoth)

Существуют большие шансы того, что в «Хенде» просто оптимизируют текущую линейку двигателей Elantra и, возможно, добавят в версии N 2,5-литровый бензиновый мотор с турбонаддувом.

Презентовать свежее поколение «Элантры» обещают в первой половине 2026 года. Это будет последняя Elantra, оснащенная двигателем внутреннего сгорания. К 2030 году Hyundai обещает полностью перейти на электромобили. 

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Фото:NYMammoth/YouTube

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