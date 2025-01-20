Хэтчбеку Sandero дадут версию, которой у него никогда не было

Румынский суббренд Dacia в последние годы пользуется в Европе ажиотажным спросом. Во многом это происходит благодаря ее модели Sandero, ставшей главным бестселлером «Старого Света» по итогам прошлого года, а также популярному кроссоверу Duster.

Успех хэтчбека настолько впечатлил руководство Dacia, что в компании решили дать этой модели еще одну версию, которой у нее никогда не было.

Речь идет о полностью электрической модификации Sandero. «Батарейная» 5-дверка должна будет присоединиться к модели Spring как часть растущего портфеля электрокаров Dacia.

Технические характеристики автомобиля еще не раскрыты, но портал «AutoWeek» уже предложил собственный вариант его дизайна.

Неофициальный рендер электрического Dacia Sandero (AutoWeek)

По мнению художников этого голландского издания, электрический «Сандеро» получит более строгий внешний вид, оформление передней части, напоминающее модели Duster и Bigster, а также лишится решетки радиатора, которая для электромобиля без надобности.

Презентовать «батарейный» Sandero собираются в 2027 году, но останавливаться на этом в Dacia не планируют. Гендиректор компании Дени ле Вот заявил, что впоследствии бренд представит еще два электрокара, которые появятся ориентировочно к 2030 году.

Журналисты предполагают, что этими машинами могут стать электрический Duster, либо модель, аналогичная по формату кроссоверу Bigster.