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Хэтчбеку Sandero дадут версию, которой у него никогда не было

Текст: Михаил Романченко
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Румынский суббренд Dacia в последние годы пользуется в Европе ажиотажным спросом. Во многом это происходит благодаря ее модели Sandero, ставшей главным бестселлером «Старого Света» по итогам прошлого года, а также популярному кроссоверу Duster.

Успех хэтчбека настолько впечатлил руководство Dacia, что в компании решили дать этой модели еще одну версию, которой у нее никогда не было.

Речь идет о полностью электрической модификации Sandero. «Батарейная» 5-дверка должна будет присоединиться к модели Spring как часть растущего портфеля электрокаров Dacia. 

Технические характеристики автомобиля еще не раскрыты, но портал «AutoWeek» уже предложил собственный вариант его дизайна. 

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Неофициальный рендер электрического Dacia Sandero (AutoWeek)

По мнению художников этого голландского издания, электрический «Сандеро» получит более строгий внешний вид, оформление передней части, напоминающее модели Duster и Bigster, а также лишится решетки радиатора, которая для электромобиля без надобности.

Презентовать «батарейный» Sandero собираются в 2027 году, но останавливаться на этом в Dacia не планируют. Гендиректор компании Дени ле Вот заявил, что впоследствии бренд представит еще два электрокара, которые появятся ориентировочно к 2030 году.

Журналисты предполагают, что этими машинами могут стать электрический Duster, либо модель, аналогичная по формату кроссоверу Bigster. 

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Фото:AutoWeek

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