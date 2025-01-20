В британских лесах обнаружили 22 украденных внедорожника Land Rover и Range Rover

В последние годы в Великобритании отмечают кратный рост количества автомобильных угонов. И чаще всего жертвами преступников оказываются далеко не массовые машины, а роскошные местные внедорожники компании Land Rover. Угонщики пытаются спрятать машины в необычных местах, одним из которых, как выяснилось недавно, стал лес Ноттингема.

Местная полиция поделилась в соцсетях фотографией, на которой можно увидеть внедорожники Range Rover Sport и Land Rover Discovery, стоящие посреди деревьев и кустов. Причем обильная растительность для них оказалась далеко не такой эффективной маскировкой, как планировалось.

В описании к снимку говорится, что найти машины полицейским помог опрос местных фермеров, осмотр местности дронами и мониторинг фотографий, опубликованных в соцсетях.

Брошенные угонщиками в лесах внедорожники Land Rover и Range Rover (Nottinghamshire Police)

Более половины украденных внедорожников Land Rover и Range Rover были возвращены своим владельцам. Остальные машины будут переданы их законным обладателям после того, как с автомобилями проведут все необходимые экспертизы.

Согласно статистике, каждые десять дней в Ноттингеме угоняют по одному внедорожнику Land Rover и Range Rover.

С февраля по октябрь прошлого года местные жители лишились более 40 таких автомобилей.