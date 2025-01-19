Кованые диски итальянского кроссовера Ferrari Purosangue стоят дороже, чем новая Toyota Supra

Парковка на автомобиле с низкопрофильной резиной часто сопряжена с повреждением их колесных дисков. Но еще печальнее все бывает, если въехать на большой скорости в глубокую яму. В случае с недорогой машиной замена дисков ударит по карману, но не так сильно, как если попасть на замену колес кроссовера Ferrari Purosangue.

Владельцы этого высокопроизводительного итальянского «паркетника» рискуют столкнуться с огромным счетом, который может оказаться сопоставим со стоимостью одной популярной спортивной модели Toyota.

Скриншот с сайта-запчастей Scuderiaparts

Согласно информации, взятой с сайта «Scuderiaparts», замена каждого из кованых колес в Ferrari Purosangue выльется для его владельца в 14 тысяч долларов или 1,4 миллиона рублей.

А если понадобится весь комплект ее оригинальных двухцветных дисков, то за него придется выложить около 57 тысяч 200 долларов (5,9 миллиона рублей), так как у машины передние и задние колеса отличаются размером (спереди стоят 22-дюймовые, а сзади – 23-дюймовые).

Для сравнения, это дороже, чем сейчас стоит базовая версия модели Toyota GR Supra, за которую просят в США от 56 тысяч 250 долларов (5,8 миллиона рублей).

Но это еще не все. Скорее всего после того, как будут куплены новые колеса, к ним понадобятся еще и шины, так что итоговый счет окажется для владельца кроссовера из Маранелло поистине колоссальным.

Но, разумеется, переживать за них не стоит. Цена базового Purosangue составляет более 450 тысяч долларов (порядка 45-46 миллиона рублей). И у тех, кто покупает такие машины, наверняка есть пара-тройка миллионов на замену колес, если это им когда-нибудь понадобится.