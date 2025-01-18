В Европе продают переделанный VW Up!, на котором могут ездить 16-летние подростки. Но есть нюанс

Как правило, любой тюнинг автомобиля сопряжен с главной целью сделать его не только более интересно визуально, но и быстрее. Однако сегодня существует и другой пример.

Компания Geparda переделала покинувший конвейер VW Up! для того, чтобы им могли управлять 16-летние подростки. Добиться этого удалось благодаря установке на машину задней оси уникальной конструкции и маломощного двигателя.

Создатель машины, которая получила то же название, что и компания, сделала так, чтобы автомобиль относился к европейскому сегменту L5e. В этой классификации в Европе за рулем машин могут ездить водители с удостоверением A1, которое разрешают выдавать уже с 16 лет (на 2 года раньше, чем стандартные права).

Geparda

В этом сегменте уже существует несколько моделей, таких как Citroen Ami и Renault Twizy, однако Geparda отличается от них тем, что сохраняет комфорт настоящего автомобиля.

Несмотря на то, что автомобиль выглядит как трехколесный, он ездит на четырех шинах, извлекая выгоду из небольшого окна в правилах.

Чтобы не столкнуться с судебным иском на Geparda убрали значки Volkswagen. Кроме того, автомобиль наделили мотором, который соответствует нормам L5e. Им оказался стандартный 3-цилиндровый агрегат VW Up!, но дефорсированный до 20 лошадиных сил за счет перепрограммирования ЭБУ.

Тест Geparda

Несмотря на существенное падение мощности, Geparda умеет разгоняться до 110 километров в час, что позволяет ей свободно ездить даже по автострадам.

У оригинала трицикл унаследовал его интерьер, а также все вспомогательные системы – от кондиционера до подогрева сидений.

Что касается его цены, то сейчас в продаже доступны только подержанные Geparda, причем всего в двух экземплярах и двух версиях (двухдверной и четырехдневной).

Первый с пробегом 25 тысяч км оценен в 22 тысячи 850 евро (2,4 миллиона рублей), тогда как второй стоит еще дороже – 23 тысячи 500 евро (2,5 миллиона рублей).