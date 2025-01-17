Новый Audi Q7 показался на неофициальных изображениях

Audi готовит к выпуску новое поколение кроссовера Q7. Не так давно машину подловили на тестах в Скандинавии, что намекает на скорую премьеру реформенного популярного «паркетника» из Ингольштадта. Ожидается, что в свежей генерации немецкий SUV переживет не только косметические перемены, но и изменит свою техническую сторону.

Портал «Motor1» выложил в Сеть первые неофициальные рендеры нового Audi Q7, на которых машина показала себя немного другой в сравнении с предшественницей.

Неофициальный рендер нового Audi Q7 (Motor1)

Как видно на получившихся у дизайнеров-любителей изображениях, «Ауди» может попытаться придать новому Q7 другое лицо. Добиться этого удастся за счет однокадровой решетки радиатора и тонким разделенным светодиодным фарам, в которых графику верхнего блока можно будет настроить из салона машины через мультимедийную систему кроссовера.

Ожидается, что между простой версией и S-вариацией машины вновь будут некоторые эстетические различия. Узнать последнюю можно будет по заниженному клиренсу, глянцевой черной отделке, специфическим бамперам и крупным выхлопным патрубкам.

Интерьер нового Audi Q6 etron

Внутри новый Q7 может получить новую цифровую комбинацию, которая будет включать в себя дисплей «мультимедийки» и экран цифровой «приборки», сочлененные между собой под одним стеклом.

Технически кроссовер будет построен на платформе Premium Platform, которая позволит использовать мягкие и подключаемые гибридные силовые установки.

Их максимальная мощность будет варьироваться в пределах 400-500 лошадиных сил, а спортивный вариант SQ7 получит под капот 4-литровый V8 с двойным «наддувом», но улучшенный с точки зрения производительности и эффективности.

Презентация нового Audi Q7 запланирована на 2026 год.