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Новый рамный внедорожник Mitsubishi для охотников и рыбаков подловили на тестах

Текст: Михаил Романченко
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Mitsubishi продолжает тесты прототипа нового поколения популярного среди фанатов классических внедорожников автомобиля, в том числе любителей охоты и рыбалки – Pajero Sport. На днях автомобиль вновь удалось подловить во время испытаний. Причем на этот раз речь идет о более качественных фотографиях, чем раньше.

Снимками будущей генерации «Паджеро Спорт» поделился портал «MotorAuthority». Судя по ним внедорожник, который ценится среди энтузиастов бездорожья за свою проходимость и прочную конструкцию, продолжит придерживаться стиля своего предшественника, а изменения в его экстерьере будут скорее эволюционными, нежели революционными. 

Сквозь сильно оклеенный кузов проглядывается гораздо более высокий капот, а также другие фары.

паджеро спорт 2026
Фото прототипа нового поколения Mitsubishi Pajero Sport (MotorAuthority)

Ожидается, что техническую сторону новый Pajero Sport разделит с новым пикапом Mitsubishi L200/Triton, который вышел в продажу в 2023 году.

Вместе с «тележкой» и рамным шасси внедорожник может унаследовать у утилитарника его линейку двигателей, которая включает два турбодизеля и один силовой агрегат, работающий на природном газе. 

Презентация новой генерации Mitsubishi Pajero Sport должна состояться до конца этого года, а в продаже внедорожник стоит ждать ориентировочно в 2026-м году. 

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Фото:MotorAuthority

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