В России начали продажи молодежного купе-кроссовера «корейского Лексус»

Марка Genesis была создана компанией Hyundai в 2015 году. Ее основным направлением стали продажи премиальных автомобилей, тогда как основной бренд концентрировался на массовых моделях. З

За 10 лет машины «Генезис», которые даже успели прозвать «корейскими Лексусами», снискали неплохую популярность и сейчас занимают приличную долю продаж во всем концерне Hyundai Motor наряду с основной маркой и Kia.

В России никогда не было дефицита автомобилей Genesis, но недавно и без того обширный модельный ряд компании пополнил один из ее свежих SUV.

Genesis GV80

Речь идет о модели GV80, но не в обычном кузове, а в варианте Coupe. Это купеобразная версия обычной «восьмидесяти», которая дебютировала одновременно с ее рестайлингом.

Автомобиль отличается покатой линией крыши и заваленными задними стойками кузова, а также слегка иной кормой.

До российского рынка GV80 Coupe сейчас добираются по параллельным схемам ввоза, а сами машины доступны в нескольких агрегатных вариантах – с 2,5-литровым мотором на 304 лошадиные силы и 3,5-литровым двигателем на 380 лошадиных сил. В каждом случае предложена исключительно автоматическая коробка передач и система полного привода.

Интерьер Genesis GV80

Набор оснащения этого кроссовера, который за счет купеобразного профиля должен привлекать молодежную аудиторию, включит в себя климатическую и мультимедийную систему с большим сенсорным дисплеем, вентиляцию и подогрев передних кресел, функцию бесключевого доступа в салон и комплекс современных электронных водительских ассистентов.

А вот с ценами на такие автомобили все выглядит не так хорошо, как с их внешним видом и богатым списком опций.

За новые Genesis GV80 Coupe сегодня придется заплатить от 15 миллионов 100 до 17 миллионов 550 тысяч рублей.