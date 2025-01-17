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В России начали продажи молодежного купе-кроссовера «корейского Лексус»

Текст: Алексей Шмидт
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Марка Genesis была создана компанией Hyundai в 2015 году. Ее основным направлением стали продажи премиальных автомобилей, тогда как основной бренд концентрировался на массовых моделях. З

За 10 лет машины «Генезис», которые даже успели прозвать «корейскими Лексусами», снискали неплохую популярность и сейчас занимают приличную долю продаж во всем концерне Hyundai Motor наряду с основной маркой и Kia. 

В России никогда не было дефицита автомобилей Genesis, но недавно и без того обширный модельный ряд компании пополнил один из ее свежих SUV.

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Genesis GV80

Речь идет о модели GV80, но не в обычном кузове, а в варианте Coupe. Это купеобразная версия обычной «восьмидесяти», которая дебютировала одновременно с ее рестайлингом.

Автомобиль отличается покатой линией крыши и заваленными задними стойками кузова, а также слегка иной кормой. 

До российского рынка GV80 Coupe сейчас добираются по параллельным схемам ввоза, а сами машины доступны в нескольких агрегатных вариантах – с 2,5-литровым мотором на 304 лошадиные силы и 3,5-литровым двигателем на 380 лошадиных сил. В каждом случае предложена исключительно автоматическая коробка передач и система полного привода.

www.car revs daily.com genesis gv80 coupe debuts features 27 inch infotainment system and 409 horsepower v6 2024 genesis gv80 coupe 1536x864 1
Интерьер Genesis GV80

Набор оснащения этого кроссовера, который за счет купеобразного профиля должен привлекать молодежную аудиторию, включит в себя климатическую и мультимедийную систему с большим сенсорным дисплеем, вентиляцию и подогрев передних кресел, функцию бесключевого доступа в салон и комплекс современных электронных водительских ассистентов. 

А вот с ценами на такие автомобили все выглядит не так хорошо, как с их внешним видом и богатым списком опций.

За новые Genesis GV80 Coupe сегодня придется заплатить от 15 миллионов 100 до 17 миллионов 550 тысяч рублей. 

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Фото:Genesis

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