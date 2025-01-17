ДомойАвтоновости сегодняЗнаменитый грузовичок Hyundai, выпускавшийся на ТагАЗе, поменяет дизайн в стиле массовых моделей

Знаменитый грузовичок Hyundai, выпускавшийся на ТагАЗе, поменяет дизайн в стиле массовых моделей

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
38addb495a45384ccc375790936a6e2951f56344

История компактного грузовика Hyundai Porter ведется с 1977 года, когда в Корее решили сделать из Mitsubishi Delica что-то свое. Машина оказалась популярна на многих рынках, и даже одно время выпускалась в России на заводе ТагАз. 

Снимок экрана 2025 01 17 в 11.30.03
Актуальная версия Hyundai Porter

Сегодня в строю находится ее пятое поколение, которое известно как Porter 2. Автомобиль несколько раз обновлялся в течение своего жизненного цикла, но каждый раз это были лишь точечные перемены. А теперь, похоже, ему предстоит пережить более глобальные изменения.

6807c59432337b39101dc0032d7c62a35fb21d08 1
Новый Hyundai Porter в камуфляже

На днях в Сеть утекли первые шпионские фотографии рестайлингового Hyundai Porter с одинарной кабиной, которому, судя по всему, заметно перекроят дизайн. Снимки сделаны в Южной Корее неизвестным фотографом.

Несмотря на камуфляж, уже сейчас видно, что корейский однотонник избавится от своего устаревшего оформления «передка» и примерит новые фары и решетку радиатора, которые ранее можно было увидеть в новейших автомобилях Hyundai. 

2e4ff2a156a61552f101b678ce82c7b87db5768a
Новый Hyundai Porter в камуфляже

Как и предшественник, новый «Портер» обладает полукапотной конструкцией, которая максимально увеличивает грузовое пространство и обеспечивает при этом достаточный уровень безопасности. 

Изменений в технической части грузовичка, скорее всего, ждать не стоит. Сегодня он продается как в газовой версии (LGP), так и в полностью электрической.  

В продажу машина может поступить уже в течение этого года. 

Наш ТГ-канал и Google News

Фото:Соцсети

Читайте также:

Последние новости:

Новый Audi Q7 показался на неофициальных изображениях

Новый рамный внедорожник Mitsubishi для охотников и рыбаков...

В России начали продажи молодежного купе-кроссовера «корейского Лексус»

Блогер заказал из Китая суперкар за 3,2 млн...

Toyota Harrier переделают впервые за 6 лет: популярный...

Renault начинает терять рынки: компания может уйти из...

Новое поколение царя-минивэнов от Mitsubishi: как оно будет...

Индийская Tata выпустит новые премиум-электрокары, которые назовут Avinya

Kia выпустит новый 7-местный кроссовер для развивающихся стран

Европейский супер-бестселлер продают в России за 3,5 миллиона...

Преемник Stout: самый популярный кроссовер Toyota показали в...

Toyota вновь стала самой популярной автомобильной компанией

Первый Ferrari Михаэля Шумахера из его особняка в...

Suzuki разработает новый электрический хэтчбек лоу-кост сегмента

Представлен мод, превращающий Suzuki Jimny в идеальный внедорожник 

Легендарную Toyota AE86 «Хачироку» превратили в держатель для...

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+