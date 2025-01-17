Знаменитый грузовичок Hyundai, выпускавшийся на ТагАЗе, поменяет дизайн в стиле массовых моделей

История компактного грузовика Hyundai Porter ведется с 1977 года, когда в Корее решили сделать из Mitsubishi Delica что-то свое. Машина оказалась популярна на многих рынках, и даже одно время выпускалась в России на заводе ТагАз.

Актуальная версия Hyundai Porter

Сегодня в строю находится ее пятое поколение, которое известно как Porter 2. Автомобиль несколько раз обновлялся в течение своего жизненного цикла, но каждый раз это были лишь точечные перемены. А теперь, похоже, ему предстоит пережить более глобальные изменения.

Новый Hyundai Porter в камуфляже

На днях в Сеть утекли первые шпионские фотографии рестайлингового Hyundai Porter с одинарной кабиной, которому, судя по всему, заметно перекроят дизайн. Снимки сделаны в Южной Корее неизвестным фотографом.

Несмотря на камуфляж, уже сейчас видно, что корейский однотонник избавится от своего устаревшего оформления «передка» и примерит новые фары и решетку радиатора, которые ранее можно было увидеть в новейших автомобилях Hyundai.

Новый Hyundai Porter в камуфляже

Как и предшественник, новый «Портер» обладает полукапотной конструкцией, которая максимально увеличивает грузовое пространство и обеспечивает при этом достаточный уровень безопасности.

Изменений в технической части грузовичка, скорее всего, ждать не стоит. Сегодня он продается как в газовой версии (LGP), так и в полностью электрической.

В продажу машина может поступить уже в течение этого года.