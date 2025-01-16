Renault начинает терять рынки: компания может уйти из Алжира

Renault, как и многие другие европейские автопроизводители, сталкивается с серьезными проблемами в своем бизнесе. Все это проводит к тому, что крупнейшая французская автомобильная марка может постепенно растерять все свои крупные рынки сбыта, на которых лидировала в прошлом.

Как пишет издание «Autoplus», Renault начала испытывать трудности в Алжире. Местная пресса считает, что французский автопроизводитель может вскоре собрать вещи и уйти с рынка, где оставался лидером на протяжении 20 последних лет.

Renault Logan, выпущенный в Алжире

Сообщается, что до 2020 года «Рено» пользовалась в Алжире выгодной налоговой базой, созданной местными властями для поощрения иностранных производителей.

Однако недавнее устранение этих преимуществ и внедрение новых правил внесли серьезные коррективы в ситуацию.

Завод компании в Оране простаивает из-за нехватки комплектующих уже почти три года. И несмотря на инвестиции в размере от 15 до 20 миллионов евро для того, чтобы соответствовать новым требованиям, Renault по-прежнему не удается возобновить на нем полноценное производство.

Процесс сборки Renault Logan в Алжире

Одной из причин такого развития событий обострение политической напряженности. Сложные отношения между Францией и Алжиром осложняют и без того патовую ситуацию и давят на обе стороны и ограничивают возможности прийти к обоюдному соглашению.