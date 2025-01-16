ДомойАвтоновости сегодняRenault начинает терять рынки: компания может уйти из Алжира

Renault начинает терять рынки: компания может уйти из Алжира

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
oran2 produit renault symbol 1

Renault, как и многие другие европейские автопроизводители, сталкивается с серьезными проблемами в своем бизнесе. Все это проводит к тому, что крупнейшая французская автомобильная марка может постепенно растерять все свои крупные рынки сбыта, на которых лидировала в прошлом.

Как пишет издание «Autoplus», Renault начала испытывать трудности в Алжире. Местная пресса считает, что французский автопроизводитель может вскоре собрать вещи и уйти с рынка, где оставался лидером на протяжении 20 последних лет.

Renault Symbol Algeria May 2015 1
Renault Logan, выпущенный в Алжире

Сообщается, что до 2020 года «Рено» пользовалась в Алжире выгодной налоговой базой, созданной местными властями для поощрения иностранных производителей.

Однако недавнее устранение этих преимуществ и внедрение новых правил внесли серьезные коррективы в ситуацию.

Завод компании в Оране простаивает из-за нехватки комплектующих уже почти три года. И несмотря на инвестиции в размере от 15 до 20 миллионов евро для того, чтобы соответствовать новым требованиям, Renault по-прежнему не удается возобновить на нем полноценное производство. 

Renault Algeria plant 0 1
Процесс сборки Renault Logan в Алжире

Одной из причин такого развития событий обострение политической напряженности. Сложные отношения между Францией и Алжиром осложняют и без того патовую ситуацию и давят на обе стороны и ограничивают возможности прийти к обоюдному соглашению. 

Наш ТГ-канал и Google News

Фото:Renault
ИСТОЧНИК:Autoplus

Читайте также:

Последние новости:

Новое поколение царя-минивэнов от Mitsubishi: как оно будет...

Индийская Tata выпустит новые премиум-электрокары, которые назовут Avinya

Kia выпустит новый 7-местный кроссовер для развивающихся стран

Европейский супер-бестселлер продают в России за 3,5 миллиона...

Преемник Stout: самый популярный кроссовер Toyota показали в...

Toyota вновь стала самой популярной автомобильной компанией

Первый Ferrari Михаэля Шумахера из его особняка в...

Suzuki разработает новый электрический хэтчбек лоу-кост сегмента

Представлен мод, превращающий Suzuki Jimny в идеальный внедорожник 

Легендарную Toyota AE86 «Хачироку» превратили в держатель для...

Худшие модельные годы Toyota Land Cruiser: владельцы были...

Представлен подводный электро-бульдозер, способный работать на глубине до...

Arctic Trucks представила хардкорную версию внедорожника Jeep Grand...

Suzuki планирует выпустить новый компактный электрический минивэн. Его...

Mitsubishi Pajero 5 поколения обзавелся новыми подробностями

Как защитить щетки стеклоочистителя от замерзания

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+