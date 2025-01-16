Новое поколение царя-минивэнов от Mitsubishi: как оно будет выглядеть

Mitsubishi Delica обладает неоспоримым авторитетом во всем сегменте минивэнов. Более того, многие считают его настоящим «царем-минивэнов» благодаря вместительному салону, отличным внедорожным характеристикам и невероятной надежности.

Сейчас в строю пятое поколение «Делики» (D:5), которое появилось на свет в далеком 2007-м году. Но оставаться ему в продаже остается недолго, ведь Mitsubishi подходит к финальной стадии разработки минивэна с индексом D:6.

Накануне портал «Motor-Fan» из Японии выложил в открытый доступ свое видение проекта Delica D:6. Цифровые художники уверены, что в свежей генерации знаменитый минивэн переживет кардинальные пертурбации в дизайне, но при этом сохранит дух предшественника.

Неофициальный рендер новой Mitsubishi Delica D:6 (Motor-Fan)

Первое, на что можно обратить внимание на опубликованном в Сети рендере, так это на совершенно другое оформление передней части кузова.

На этот раз «Делика» может обзавестись двухуровневой оптикой, верхний блок в которой займут узкие светодиодные полосы, а основной кластер расположится ниже и будет выполнен в виде двух отдельных четырехугольников.

Широкая решетка радиатора машины канет в Лету. Вместо нее теперь будет небольшая заглушка, намекающая на потенциальную электрификацию модели.

Неофициальный рендер Mitsubishi Delica D:6 (Motor-Fan)

Другие потенциальные изменения в экстерьере автомобиля могут включить в себя широкие пластиковые накладки на арках и порогах, которые будут плавно перетекать на бамперы, а также новые фонари сзади.

Технические сведения о проекте новой Delica пока засекречены. Ходят слухи, что машина обзаведется новой гибридной системой, построенной вокруг 2,4-литрового бензинового ДВС.

Пару ей должна составить автоматическая коробка передач и модернизированная система полного привода S-AWC, которая впоследствии может дебютировать в возрожденном Pajero.

Официальную премьеру одной из главных новинок Mitsubishi ближайших лет ждут в начале 2026 года.