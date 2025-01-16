Европейский супер-бестселлер продают в России за 3,5 миллиона рублей

Европейский авторынок в последние годы заметно отличается от российского, но в одном мы схожи – у обоих доминируют автомобили местных марок. Но если в России главенствует Lada, то в «Старом свете» лидером является румынская Dacia, в модельном ряду которой есть супер-бестселлер. И имя ему Sandero.

Накануне стало известно, что этот популярнейший европейский хэтчбек начали предлагать под заказ в России. Причем гораздо дороже, чем за него просят в том же ЕС.

Согласно анализу «Focus2Move», за 2024 год объем продаж Dacia Sandero в Европе составил более 248 тысяч единиц (+9,9% к прошлом году), что сделало его абсолютным бестселлером на местном рынке.

Dacia Sandero Stepway 2024

Для сравнения, это на 38 тысяч машин больше, чем проданных в России Lada Granta за этот же период (модель является самым популярным автомобилем в РФ).

Новый Dacia Sandero предлагает к покупке автосалон, торгующий преимущественно параллельно импортированной техникой. Машину обещают привезти из Европы во внедорожной версии Stepway с литровым мотором мощностью 90 лошадиных сил и «механикой».

Интерьер Dacia Sandero Stepway 2024

Дополнительный арсенал 5-дверки включит в себя электрические стеклоподъемники, круиз-контроль, кондиционер, а также информационно-развлекательную систему с поддержкой Bluetooth и картами городов.

Продавец заявляет, что готов русифицировать интерфейс «мультимедийки» машины и даже ее навигацию.

Но в первую очередь интересна цена этого лота. За новый автомобиль конца 2024 года с пробегом 56 километров его потенциальному заказчику придется заплатить 3 миллиона 480 тысяч рублей.

Это более чем в 2 раза дороже, чем за Sandero Stepway просят в Европе (от 16 тысяч 100 евро или 1 миллиона 700 тысяч рублей).