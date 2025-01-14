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«Король внедорожников» от Mitsubishi вернется в 2026 году и станет гибридом

Текст: Алексей Шмидт
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Компания Mitsubishi прекратила производство внедорожника Pajero в 2021 году. Машину сняли с конвейера спустя 40 лет с начала выпуска, за которые их приобрели более 3 миллионов человек. «Паджеро» обладает одной из самых преданных армий фанатов по всему миру.

Все они на протяжении последних лет требовали вернуть внедорожник в строй. И, похоже, их желание вскоре сбудется.

Японские СМИ (в частности авторитетный портал «BestCar») сообщают, что проект разработки нового Pajero идет полным ходом. Более того, уже известны сроки его официальной премьеры. Показать новинку Mitsubishi планирует уже в конце 2026 года, но ее продажи стартуют только в 2027-м. 

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Неофициальный рендер Mitsubishi Pajero нового поколения (Enoch Gonzales)

Проект нового поколения «Паджеро» остается засекреченным, однако инсайдеры из «страны восходящего солнца» уверены, что внедорожник сильно изменится не только внешне, но и технически. 

Предполагается, что ему предстоит примерить абсолютно новый дизайн, который сохранит нотки брутальности, но окажется более близок к современным кроссоверам, а также получить под капот гибридную силовую установку на 390 л.с. (возможно даже подключаемую PHEV).

Благодаря последней инженеры Mitsubishi собираются добиться от нового Pajero большей производительности без ущерба в экологичности. 

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Неофициальный рендер Mitsubishi Pajero нового поколения (Enoch Gonzales)

Ранние слухи о возрождении «Паджеро» говорили о том, что вместе с переходом в новую генерацию брутальный внедорожник может сменить амплуа и стать чем-то вроде японского аналога Range Rover.

Якобы в Mitsubishi решили разграничить Pajero Sport, оставив его простым утилитарником, а классический Pajero вернуть в виде премиальной модели. 

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Фото:Enoch Gonzales

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