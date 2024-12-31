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Новый Mitsubishi Pajero Sport будет выглядеть почти как пикап L200: премьера в 2025 году

Текст: Алексей Шмидт
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Mitsubishi расширила количество тестовых сессий своего перспективного внедорожника Pajero Sport, новое поколение которого обещают представить в 2025 году. 

На новой серии снимков, выложенных в Сеть пользователем соцсетей с ником «Canal Carros», реформенный рамный вездеход «Митсубиши» вновь попал в объективы фотошпионов. Причем оформление его передней части один в один выглядело так же, как в случае с новым пикапом L200/Triton.

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Прототип нового Mitsubishi Pajero Sport (CanalCarros)

На фото, сделанных в Южной Корее, отчетливо видно, что свежий Pajero Sport щеголяет решеткой радиатора, повторяющей по дизайну этот элемент в моделях L200/Triton.

Несмотря на то, что речь, очевидно, идет о так называемом тестовом муле, окончательный вариант экстерьера машины почти наверняка будет сильно похожим на прототип.

Стиль «Dynamic Shield» с хромированными «иксами» по бокам решетки радиатора уступит место С-образным пластиковым деталям, которые разделят оптику машины на два отдельных блока (сверху расположатся светодиодные ДХО, а снизу – головные фары).

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Прототип нового Mitsubishi Pajero Sport (CanalCarros)

Механический набор нового «Паджеро Спорт» до сих пор не раскрыт, но, вероятно, двигатель внедорожник также унаследует у пикапа L200/Triton. Это обновленный турбодизельный агрегат на 2,4-литра мощностью 184 л.с. и 430 Нм «момента».

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Фото:@canalcarros

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