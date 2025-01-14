Наценка на новый Toyota 4Runner достигла 5 тысяч долларов

Официальные дилеры Toyota в США стали все чаще пользоваться повышенным вниманием к новинкам японского автопроизводителя и зарабатывать на этом. В прошлом году они накручивали стоимость внедорожников Toyota Land Cruiser 250 (Prado), а теперь принялись делать то же самое с другой местной новинкой – Toyota 4Runner.

Как сообщает издание «Carscoops», цифра наценки сильно варьируется от автосалона к автосалону, но некоторые дилеры доводят ее до отметки в 4 тысяч 995 долларов или 513 тысяч рублей.

В результате стоимость 4Runner в версии TRD Off-Road составляет 65 тысяч 78 долларов (6,7 миллиона рублей), что делает его дороже даже чем Land Cruiser.

Скриншот с дилерского сайта Toyota США

Новый Toyota 4Runner дебютировал в прошлом году, но автомобили 2025 модельного года начали появляться у дилеров только сейчас.

Внедорожник спроектирован на платформе TNGA-F и больше не использует устаревший мотор V6.

Вместо этого под капотом машины работает турбированная «четверка» рабочим объемом 2,4-литра, выдающая 278 лошадиных сил и 430 Нм в начальных комплектациях, и более производительная гибридная силовая установка i-Force Max, положенная самым дорогим исполнениям машины.

Совокупная отдача последней составляет 326 лошадиных сил и 650 Нм крутящего момента.