Nissan выпустит дешевый 7-местный компактвэн на базе Renault

Представленный в 2019 году семиместный компактвэн Renault Triber снискал неплохую популярность на главном и единственном для себя рынке – азиатском. И этот спрос, похоже, не дает покоя компании Nissan, которая входит с «Рено» в один альянс.

По новой информации, японский автопроизводитель уже приступил к разработке родственного для Renault Triber автомобиля, название которого пока не раскрывается. В его основе, как и в случае с «реношным» компактвэном, будет лежать «тележка» CMF-A+.

Renault Triber

Машина должна предложить конкурентноспособный прайс-лист и знакомый по Triber ассортимент силовых агрегатов, включающий себя литровый бензиновый ДВС с индексом BR10 на 72 лошадиные силы и 96 Нм крутящего момента. Вместе с ним работает 5-скоростная МКПП или «робот», а также передний привод.

Со 100-процентной вероятностью длина нового компактвэна Nissan составит менее 4 метров, а внутри расположится три ряда сидений, скомпонованных по схеме 2+3+2.

Renault Triber

В Renault Triber свободного пространства для багажа за сиденьями «галерки» практически не было (отсек вмещает всего 84-литра). Примерно то же самое ожидает брата этой модели от Nissan.

Появление нового компактвэна «Ниссан» запланировано на ближайшие несколько лет.