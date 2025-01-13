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Nissan выпустит дешевый 7-местный компактвэн на базе Renault

Текст: Алиса Шашкова
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Представленный в 2019 году семиместный компактвэн Renault Triber снискал неплохую популярность на главном и единственном для себя рынке – азиатском. И этот спрос, похоже, не дает покоя компании Nissan, которая входит с «Рено» в один альянс. 

По новой информации, японский автопроизводитель уже приступил к разработке родственного для Renault Triber автомобиля, название которого пока не раскрывается. В его основе, как и в случае с «реношным» компактвэном, будет лежать «тележка» CMF-A+. 

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Renault Triber

Машина должна предложить конкурентноспособный прайс-лист и знакомый по Triber ассортимент силовых агрегатов, включающий себя литровый бензиновый ДВС с индексом BR10 на 72 лошадиные силы и 96 Нм крутящего момента. Вместе с ним работает 5-скоростная МКПП или «робот», а также передний привод. 

Со 100-процентной вероятностью длина нового компактвэна Nissan составит менее 4 метров, а внутри расположится три ряда сидений, скомпонованных по схеме 2+3+2.

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Renault Triber

В Renault Triber свободного пространства для багажа за сиденьями «галерки» практически не было (отсек вмещает всего 84-литра). Примерно то же самое ожидает брата этой модели от Nissan.

Появление нового компактвэна «Ниссан» запланировано на ближайшие несколько лет. 

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Фото:Renault

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