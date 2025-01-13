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Пикап Toyota Tacoma пережил крупный пожар в Лос-Анджелесе, но остался на ходу. Фото

Текст: Алексей Шмидт
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Лесные пожары, внезапно ударившие по Лос-Анджелесу (США), стали одними из главных мировых новостей прошлой недели. Стихия лишила многих жителей пострадавших регионов жилья и другого имущества, в том числе автомобилей. Но некоторым из них чудом удалось спастись.

Один из таких примеров – пикап Toyota Tacoma. У его владельцев – супругов Сандерс – сгорел дотла их дом, но автомобиль, находившийся рядом, по счастливой случайности пережил пожар.

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Пикап Toyota Tacoma после пожара в Лос-Анджелесе

Как видно на фотографиях автомобиля, речь идет о Tacoma 2013 года выпуска.

Пикап получил косметические повреждения – его фары, решетка радиатора, бампер и боковые молдинги расплавились, а задние фонари частично выгорели и деформировались. 

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Пикап Toyota Tacoma после пожара в Лос-Анджелесе

Впрочем, даже несмотря на долгое нахождение под воздействием высоких температур, автомобиль сумел избежать механических поломок. 

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Пикап Toyota Tacoma после пожара в Лос-Анджелесе

По словам владельца машины, давшего интервью порталу «CarBuzz», пикап выглядит сильно потрепанным, но остается на ходу и сейчас помогает его семье справиться со всеми трудностями, которые обрушились на них в последнее время.

А саму машину Сандерсы называют единственной вещью, на которую они теперь могут положиться. 

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Фото:CarBuzz

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