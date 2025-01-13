Китайский клон классического внедорожника Land Rover Defender стоит всего 1,5 млн рублей

Китайская автомобильная промышленность в значительной степени отошла от тех времен, когда копировала модели крупных мировых автопроизводителей, но некоторые ее проекты по-прежнему в строю.

Один из них – внедорожник BAW 212, который появился в далеком 1965 году в качестве армейской машины, а затем превратился в гражданский внедорожник.

В 2024 году марка BAW выпустила новую итерацию 212-го, разработка которого велась на протяжении 5 лет. И она оказалась чем-то вроде клона классического британского внедорожника Land Rover Defender. Причем за гораздо меньшие деньги.

BAW 212

Автомобиль выделяется своим ретро-дизайном, а также продвинутой системой полного привода, включающей в себя «понижайку» и даже блокировки переднего и заднего дифференциалов.

Более того, у нового BAW 212 есть отключаемые стабилизаторы поперечной устойчивости и невероятные углы въезда и съезда в 40 и 36 градусов соответственно.

За помощь в адаптации машины к подходящему типу вождения отвечают современные электронные помощники и программы, а под капотом внедорожника трудится 2-литровый бензиновый мотор с турбонаддувом мощностью 150 лошадиных сил, ассистентом которого является 8-скоростной «автомат».

BAW 212

Внешне машина имеет ряд сходств не только с классическим Defender, но и с такими моделями как Toyota FJ40 (фарами), Jeep Wrangler (бамперы и колесные арки), а также с «Гелендвагеном» от Mercedes (задней частью кузова).

Интерьер BAW 212

Внутри внедорожника установлен большой планшетный сенсорный дисплей мультимедийной системы, а органы управления выполнены в виде тумблеров, как в военной машине.

Но еще интереснее выглядит цена такого вездехода. За китайского клона просят в «Поднебесной» всего 106 тысяч юаней или полтора миллиона рублей по текущему курсу.