Новый суперкар Toyota под маркой Lexus: что о нем известно

Портфолио японского автопроизводителя Toyota в короткий период времени (с 2010 по 2012 год) включало в себя спортивный автомобиль, который выпускался под брендом Lexus. Купе носило имя LFA, но после длительного периода разработки быстро ушло в отставку. Спустя почти десять лет с момента окончания производства, в «Тойоте» решились возродить LFA, но в немного другом формате.

Портал «HotCars» выложил в Сеть неофициальные изображения преемника Lexus LFA, который, как ожидается, будет представлен уже в 2025 году. Американские журналисты сопроводили свои рендеры подробностями, которые о проекте ранее были неизвестны.

Шпионское фото нового суперкара Lexus

Машина, показанная на картинках, была основана на шпионских фото прототипа Lexus, в прошлом году несколько раз попавший в объективы папарацци в маскировочной пленке.

Автомобиль тестировали на Нюрбургринге и из того, что удалось услышать очевидцам, под его капотом вряд ли скрывался мотор V10. Вероятно, приводить в движение преемника LFA предстоит более современной силовой установке – гибридному V8, который, по слухам, окажется даже еще более мощным, чем был его предшественник.

Новый суперкар Lexus (HotCars)

Автомобиль должен сохранить переднемоторную компоновку, но обзавестись более округлым дизайном с агрессивными изгибами и большими вентиляционными отверстиями на капоте и решетке радиатора. Снизу бампера расположится большая губа из углеволокна.

Салон машины будет окружен куполообразным ветровым стеклом, а в крыше расположится люк, который продлится почти до кормы, где установят активное антикрыло и массивный диффузор.

Новый суперкар Lexus (HotCars)

В качестве силового агрегата для новинки может выступить 4-литровый гибридный V8 с двойным «наддувом», выдающий около 900 лошадиных сил в гоночной версии. Альтернативой ему ему журналисты видят новый мотор V6 с турбонаддувом i-Force Max, развивающий 437 лошадиных сил.

Официальная презентация новинки Toyota должна состояться в течение этого года.