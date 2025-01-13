Водородный кроссовер Hyundai будет выглядеть как «мини-Santa Fe». Изображения

Водородный кроссовер Hyundai Nexo появился в 2018 году и несмотря на свои мизерные продажи (за минувший год около 5 тысяч машин) продолжает оставаться на конвейере. Более того, для него готовят аналогичную по формату замену.

Как она может выглядеть продемонстрировали независимые дизайнеры южнокорейской студии «KKSStudio».

По мнению художников-любителей, второму поколению Hyundai Nexo предстоит заметно измениться с точки зрения дизайна.

Концепт-кар Hyundai Intium

Ожидается, что в основу экстерьера этого водородного SUV ляжет концепция Hyundai Initium (на фото выше), представленная прошлой осенью, но серийная машина будет выглядеть немного проще по сравнению с шоу-каром и окажется близка по некоторым визуальным решениям к бестселлеру Hyundai Santa Fe нового поколения.

У прототипа товарный Nexo 2 генерации может унаследовать пиксельную оптику, которая также стала основной отличительной чертой свежего «Санта Фе», боковины с необычным остеклением задней полусферы и спрятанными в дверях ручками, но на этом всё.

Неофициальный рендер нового поколения Hyundai Nexo (KKSStudio)

Крыша машины на рендере имеет менее покатую линию, нежели в концепт-каре, пластиковый внедорожный обвес выполнен почти вровень с кузовом, а бампер и вовсе имеет другую конструкцию.

Никаких официальных подробностей о том, чего ждать от технической стороны нового поколения Nexo, пока нет, но, скорее всего, свежее поколение корейского водородомобиля окажется производительнее и дальнобойнее предшественника.

Прибавка в мощности модели может составить порядка 39 лошадиных сил, а запас хода достигнуть отметки в 650 километров.

Официальная премьера Hyundai Nexo второй генерации состоится в мае 2025 года.