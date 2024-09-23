Hyundai отказался списывать водородный кроссовер Nexo

Несмотря на небольшие продажи Hyundai решил не отказываться от своего водородного кроссовера Nexo. В подтверждение этому выступают фотографии прототипа второго поколения этой модели, замеченное недавно на дорогах США.

Снимки автомобиля демонстрируют тестовый автомобиль, который, судя по его дизайну, сменит свои модные изгибы на целенаправленные прямые линии, а также получит более горизонтальную корму, улучшающую практичность модели.

Пока новый Nexo испытывается в тяжелом камуфляже, но его обещают снять к 2025 году. И, вероятно, под маскировкой можно будет обнаружить световую полосу, проходящую вдоль всей ширины носовой части машины.

Корму кроссовера могут переделать более кардинально, поменяв не только дизайн фонарей, но и крышки багажника и бампера.

Никакой информации о силовом агрегате нового поколения Hyundai Nexo нет. Но логично предположить, что свежий кроссовер окажется одновременно мощнее и дальнобойнее актуальной модели. Силовая установка нынешнего «паркетника» выдает 161 л.с. и имеет запас хода в 611 километров, однако в случае со «свежим» кроссовером дальнобойность машины составит 800 км.