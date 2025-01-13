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Будущий Audi A4 e-tron: как будет выглядеть соперник Tesla Model 3 и BMW i3

Текст: Алексей Шмидт
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Не так давно Audi анонсировала выход нового электрического седана, который назовет A4 e-tron. Машина, основным конкурентом которой в Германии видят Tesla Model 3 и BMW i3, должна появиться на свет в конце 2025 года. 

Подробностями о проекте накануне поделился французский портал «Automobile-Magazine», представивший работу своего штатного дизайнера Дидье Рика, который подготовил первое неофициальное изображение нового Audi A4 e-tron.

Если верить рендеру, электрическая 4-дверка «Ауди» должна получить современный внешний облик, который будет перекликаться с ее последними моделями.

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Спекулятивный рендер Audi A4 e-tron (Didier Ric)

Машине достанется узкая оптика, бампер сложной конструкции, заглушка на месте традиционной решетки радиатора, а также дверные ручки, установленные заподлицо, и пластиковые накладки на дверях.

A4 e-tron будет построена на технической платформе PPE, которую машина разделит с Porsche Macan, Audi Q6 e-tron и старшей сестрой Audi A6 e-tron. Как и в случае с последней, впоследствии у автомобиля будет еще один вариант кузова – кроме 4-дверного седана ингольштадтцы готовят также хэтчбек/универсал.

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Шпионские фото Audi A4 e-tron (autoblog)

Ожидается, что на 100 процентов электрическая модель Audi получит батарею емкостью около 100 кВт/ч, что позволит ей претендовать на запас хода около 700 километров.

Благодаря технологии зарядки на 800 В пополнить запас аккумулятора для преодоления 250 км можно будет всего за 10 минут, а приводить в движение A4 e-tron предстоит электромоторам на 285 и 367 лошадиных сил. 

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Фото:Automobile-Magazine, Autoblog

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