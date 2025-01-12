Nissan Leaf, который станет купе-кроссовером, вновь засветился на тестах

Компания Nissan вывела на очередную серию тестов новое поколение модели Leaf. Всю свою жизнь бывший хэтчбеком автомобиль готовится кардинальным образом сменить форм-фактор, а также внешность и, вероятно, техническую часть.

Фотошпионы запечатлели новое поколение Nissan Leaf во время испытаний на дорогах США. Сильно закамуфлированный автомобиль стоял на светофоре, благодаря чему удалось запечатлеть рисунок его стоп-сигналов и разглядеть форму задних фонарей.

Что касается самого кузова, то он выглядит гораздо более высоким, чем оригинальный хэтчбек, а также обладает покатой линией крыши, которая характерна для так называемых кросс-купе.

Шпионское фото нового поколения Nissan Leaf (соцсети)

Дорожный просвет машины даже визуально превосходит клиренс актуального поколения хэтчбека Leaf.

Какие перемены ждут Leaf со сменой поколений с точки зрения технического оснащения пока неизвестно. Ходят слухи, что машина будет спроектирована на архитектуре AmpR Medium и, вероятно, получит более емкие аккумуляторы, обеспечивающие увеличенную дальность хода.

Старт серийного выпуска Nissan Leaf, ставшего купеобразным «паркетником», намечен на весну этого года, но презентовать машину могут еще раньше. А это значит, что вживую новую итерацию знаменитого электрокара «Ниссан» можно будет увидеть уже в ближайшие месяцы.