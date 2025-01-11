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Modellista сделала первый электрический кроссовер Toyota похожим на машину из «Бегущего по лезвию»

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
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Тюнинг-ателье Modellista из Японии, специализирующееся на переделке автомобилей Toyota, представила на Токийском автосалоне 2025 года свой очередной проект. В основу него лег первый электрический кроссовер «Тойоты» bZ4x, появившийся в 2021 году.

В итоге получился автомобиль, который по внешности выглядит так, будто принимал участие в съемках фильма «Бегущий по лезвию» про далекое будущее. 

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Modellista Concept Zero

Несмотря на футуристичный дизайн, напоминающий своим видом летающие машины, технически bZ4x не поменялся, а значит продолжает ездить по общественным дорогам со своим стандартным 214-сильным электромотором и 336 Нм крутящего момента. 

Проект получил название Concept Zero и пережил кардинальные изменения в сравнении с обычным bZ4x. 

Спереди автомобиля теперь доминируют выразительные сплиттеры и светящаяся полоса, проходящая через весь бампер, боковины щеголяют аэродинамичными юбками, а корма перелицованным бампером и спойлером на крыше.

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Modellista Concept Zero

Венчают картину специальные колесные диски в цвет кузова с треугольными секциями, призванные улучшить сопротивление воздуху и сделать электрокар еще более дальнобойным. 

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Интерьер Modellista Concept Zero

В салоне кроссовера установлено рулевое колесо с шильдиком Modellista и реализован голубовато-фиолетовый оттенок амбиентной подсветки, добавляющий футуристичности. 

Несмотря на все усилия тюнеров, в продаже такой автомобиль не появится. Машину собираются использовать после выставки в Токио в качестве экспоната музея Toyota.

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Фото:topgear.com.ph/modellista

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