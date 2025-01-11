Modellista сделала первый электрический кроссовер Toyota похожим на машину из «Бегущего по лезвию»

Тюнинг-ателье Modellista из Японии, специализирующееся на переделке автомобилей Toyota, представила на Токийском автосалоне 2025 года свой очередной проект. В основу него лег первый электрический кроссовер «Тойоты» bZ4x, появившийся в 2021 году.
В итоге получился автомобиль, который по внешности выглядит так, будто принимал участие в съемках фильма «Бегущий по лезвию» про далекое будущее.
Несмотря на футуристичный дизайн, напоминающий своим видом летающие машины, технически bZ4x не поменялся, а значит продолжает ездить по общественным дорогам со своим стандартным 214-сильным электромотором и 336 Нм крутящего момента.
Проект получил название Concept Zero и пережил кардинальные изменения в сравнении с обычным bZ4x.
Спереди автомобиля теперь доминируют выразительные сплиттеры и светящаяся полоса, проходящая через весь бампер, боковины щеголяют аэродинамичными юбками, а корма перелицованным бампером и спойлером на крыше.
Венчают картину специальные колесные диски в цвет кузова с треугольными секциями, призванные улучшить сопротивление воздуху и сделать электрокар еще более дальнобойным.
В салоне кроссовера установлено рулевое колесо с шильдиком Modellista и реализован голубовато-фиолетовый оттенок амбиентной подсветки, добавляющий футуристичности.
Несмотря на все усилия тюнеров, в продаже такой автомобиль не появится. Машину собираются использовать после выставки в Токио в качестве экспоната музея Toyota.