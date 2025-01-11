Toyota собирается возродить легендарный спортивный автомобиль MR2. Подробности

Осенью прошлого года Toyota неожиданным образом для многих намекнула на то, что собирается вернуть в строй свой легендарный спортивный автомобиль. В одном из анимированных сериалов на японском телевидении, известном как Grip («Сцепление») (его автором является Toyota), промелькнуло его название MR2.

Процесс разработки

Последние спортивные автомобили Toyota, такие как GT/GR86 и GR Supra, разрабатывались совместно со сторонними автопроизводителями. В случае с 86-й моделью, их делала Subaru, а «Тойота» лишь финансировала проект. Не слишком отличался подход и при создании новой Supra, которая в значительной степени является копией BMW Z4.

Техника

Концепт-кар Toyota FT-Se

Если проекту действительно дадут «зеленый свет», то инсайдеры ждут от него наличие как версий с ДВС, так и полностью электрической.

Предвестник новой MR2 – концепт FT-Se описывался компанией как высокопроизводительная спортивная модель с тяговой батареей для эпохи углеродного нейтралитета. Но в компании вполне могут выбрать промежуточный вариант.

В конце 2024 года Toyota сообщила, что разрабатывает новый 2-литровый 4-цилиндровый двигатель, предназначенный для использования в первую очередь в составе гибридных систем.

Этот мотор будет принят на вооружение суббренда Gazoo Racing и должен дебютировать как в новом MR2, так и в возрожденной Celica. Его ориентировочная мощность может составить порядка 400 лошадиных сил.

В пару к двигателю пророчат 6-скоростную «механику» или новейшую 8-скоростную автоматическую трансмиссию, а также систему полного привода.

Сроки появления новой Toyota MR2

Концепт-кар Toyota FT-Se

Официально пока ничего не подтверждено, но различные сообщения из японской прессы говорят, что 2026-й год может стать датой, когда этот спортивный автомобиль вновь появится в портфолио «Тойоты».