Любимый в США вседорожник Kia ждет кардинальный редизайн. Первые изображения

Появившийся в 2019 году вседорожник Kia Telluride нашел в качестве основного для себя рынок США, где стал одним из самых любимых SUV среди американцев. За последние годы продажи машины только растут и уже переваливают за отметку в 115 тысяч единиц, уступая лишь бестселлеру Sportage.
Обновление этот технический родственник Hyundai Palisade пережил в 2021 году, а теперь ему, как и собрату, предстоит перейти во второе поколение. И, вероятно, там автомобиль будет ждать серьезнейший редизайн.
Недавно в Сети появилось первое неофициальное изображение нового поколения Kia Telluride от южнокорейской студии «KKSStudio», которое подтверждает этот домысел.
Независимые художники, взяв за основу шпионские снимки прототипов, прогнали их через фотошоп и сняли с тестовых машин всю камуфляжную маскировку, обнажив кузов.
На получившемся изображении видно, что новый Telluride обзаведется кардинально переделанной передней частью кузова с другим капотом, более широкой решеткой радиатора с новым наполнением, модернизированным бампером. Но при этом сохранит вертикальные блоки фар, которые станут компактнее.
Переделки ждут в том числе боковины кроссовера, где автомобиль может получить другую линию остекления, пересмотренный пластиковый обвес, новые колеса и потайные дверные ручки, как машины в электрической линейке EV.
О технических переменах в реформенном Telluride пока можно лишь строить догадки.
Корейская автомобильная пресса предполагает, что большой вседорожник Kia продолжит использовать актуальную архитектуру с поперечным расположением силового агрегата, а также обзаведется гибридной установкой по типу Hyundai Palisade 2. Тот, напомним, получил под капот 2,4-литровый ДВС, работающий в паре с электромотором. Совокупная отдача системы составила 334 лошадиные силы.
Появление Kia Telluride второго поколения запланировано на этот год.