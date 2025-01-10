ДомойАвтоновости сегодняЛюбимый в США вседорожник Kia ждет кардинальный редизайн. Первые изображения

Любимый в США вседорожник Kia ждет кардинальный редизайн. Первые изображения

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
Снимок экрана 2025 01 10 в 15.15.32

Появившийся в 2019 году вседорожник Kia Telluride нашел в качестве основного для себя рынок США, где стал одним из самых любимых SUV среди американцев. За последние годы продажи машины только растут и уже переваливают за отметку в 115 тысяч единиц, уступая лишь бестселлеру Sportage. 

Обновление этот технический родственник Hyundai Palisade пережил в 2021 году, а теперь ему, как и собрату, предстоит перейти во второе поколение. И, вероятно, там автомобиль будет ждать серьезнейший редизайн.

Недавно в Сети появилось первое неофициальное изображение нового поколения Kia Telluride от южнокорейской студии «KKSStudio», которое подтверждает этот домысел.

2026 kia telluride screenshot from spy video 1
Шпионское фото нового поколения Kia Telluride (соцсети)

Независимые художники, взяв за основу шпионские снимки прототипов, прогнали их через фотошоп и сняли с тестовых машин всю камуфляжную маскировку, обнажив кузов.

На получившемся изображении видно, что новый Telluride обзаведется кардинально переделанной передней частью кузова с другим капотом, более широкой решеткой радиатора с новым наполнением, модернизированным бампером. Но при этом сохранит вертикальные блоки фар, которые станут компактнее. 

Снимок экрана 2025 01 10 в 15.15.51
Спекулятивный рендер нового Kia Telluride (KKSStudio)

Переделки ждут в том числе боковины кроссовера, где автомобиль может получить другую линию остекления, пересмотренный пластиковый обвес, новые колеса и потайные дверные ручки, как машины в электрической линейке EV.

О технических переменах в реформенном Telluride пока можно лишь строить догадки.

Корейская автомобильная пресса предполагает, что большой вседорожник Kia продолжит использовать актуальную архитектуру с поперечным расположением силового агрегата, а также обзаведется гибридной установкой по типу Hyundai Palisade 2. Тот, напомним, получил под капот 2,4-литровый ДВС, работающий в паре с электромотором. Совокупная отдача системы составила 334 лошадиные силы. 

Появление Kia Telluride второго поколения запланировано на этот год.

Наш ТГ-канал и Google News

Фото:KKSStudio

Читайте также:

Последние новости:

В России начали предлагать к заказу самый дешевый...

У болидов Ferrari в 2025 году будет новая...

Загадочный суперкар Jaguar из 90-х продадут дороже 20...

На этот раз не коробка: пикап Toyota Tacoma...

Китайский миллиардер захотел припарковать свой Rolls-Royce Ghost внутри...

Авторитетный японский журнал показал шестое поколение кроссовера Toyota...

Toyota может возродить названия Caldina и Carib в...

Гендиректор Xiaomi интересным образом отреагировал на обновление Tesla...

Новый Hyundai Palisade произвел в Корее фурор: срок...

Ричард Хаммонд из Top Gear и «Гранд Тур»...

Таинственный коллекционер купил самый редкий и дорогой Lamborghini,...

Каким будет новый популярный седан Hyundai C-класса. Изображения

Volkswagen утверждает, что электрокары гораздо надежнее бензиновых машин....

Активный капот Tesla оставляет владельцев ее машин без...

Во Франции включили оригинал Lada Largus в число...

Спецназ Катара получит пуленепробиваемые внедорожники Chevrolet Suburban Shield

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+