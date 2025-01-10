Любимый в США вседорожник Kia ждет кардинальный редизайн. Первые изображения

Появившийся в 2019 году вседорожник Kia Telluride нашел в качестве основного для себя рынок США, где стал одним из самых любимых SUV среди американцев. За последние годы продажи машины только растут и уже переваливают за отметку в 115 тысяч единиц, уступая лишь бестселлеру Sportage.

Обновление этот технический родственник Hyundai Palisade пережил в 2021 году, а теперь ему, как и собрату, предстоит перейти во второе поколение. И, вероятно, там автомобиль будет ждать серьезнейший редизайн.

Недавно в Сети появилось первое неофициальное изображение нового поколения Kia Telluride от южнокорейской студии «KKSStudio», которое подтверждает этот домысел.

Шпионское фото нового поколения Kia Telluride (соцсети)

Независимые художники, взяв за основу шпионские снимки прототипов, прогнали их через фотошоп и сняли с тестовых машин всю камуфляжную маскировку, обнажив кузов.

На получившемся изображении видно, что новый Telluride обзаведется кардинально переделанной передней частью кузова с другим капотом, более широкой решеткой радиатора с новым наполнением, модернизированным бампером. Но при этом сохранит вертикальные блоки фар, которые станут компактнее.

Спекулятивный рендер нового Kia Telluride (KKSStudio)

Переделки ждут в том числе боковины кроссовера, где автомобиль может получить другую линию остекления, пересмотренный пластиковый обвес, новые колеса и потайные дверные ручки, как машины в электрической линейке EV.

О технических переменах в реформенном Telluride пока можно лишь строить догадки.

Корейская автомобильная пресса предполагает, что большой вседорожник Kia продолжит использовать актуальную архитектуру с поперечным расположением силового агрегата, а также обзаведется гибридной установкой по типу Hyundai Palisade 2. Тот, напомним, получил под капот 2,4-литровый ДВС, работающий в паре с электромотором. Совокупная отдача системы составила 334 лошадиные силы.

Появление Kia Telluride второго поколения запланировано на этот год.