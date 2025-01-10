Авторитетный японский журнал показал шестое поколение кроссовера Toyota RAV4 на реалистичном рендере

С момента своего дебюта в 1994 году кроссовер Toyota был одним из столпов в модельном ряду японского автопроизводителя, обеспечивающим его львиной долей продаж. Компания неохотно меняла поколения своего бестселлера и действовала при его модернизациях крайне консервативно, чтобы не растерять многочисленных поклонников.

Но в шестой генерации модели все может измениться. По крайней мере с точки зрения дизайна.

Авторитетный японский журнал «BestCar» опубликовал на страницах своего издания первый неофициальный рендер, демонстрирующий потенциальные изменения в экстерьере главного кроссовера «Тойоты».

Судя по получившемуся изображению, RAV4 6 генерации ждет кардинальный редизайн передней части кузова. Автомобиль обзаведется новым оформлением оптики с компактными блоками фар и узкими светодиодными ДХО, выполненными в форме букв «С».

Спекулятивный рендер шестого поколения Toyota RAV4 (BestCar)

Кроме них машину ждет появление другого капота, необычной решетки радиатора с крупными сотами, слитой в один уровень с бампером и выкрашенной в тот же цвет, а также больших фальшвоздухозаборников по бокам и иного бампера.

Как поменяется корма нового «РАВ4» художники не показали, но, скорее всего, там «паркетник» может обзавестись другим блоком фонарей, иной дверью багажника и переделанным бампером.

Платформа TNGA-K

О технических новшествах автомобиля сейчас можно только догадываться, но одно можно сказать точно – машина сохранит актуальную платформу TNGA-K. В линейку моторов кроссовера должны войти бензиновые и гибридные двигатели, которые пройдут через процедуру серьезной модернизации.

Официальная премьера нового Toyota RAV4 может состояться в конце 2025 года.