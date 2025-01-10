Гендиректор Xiaomi интересным образом отреагировал на обновление Tesla Model Y

Основатель, председатель и гендиректор компании Xiaomi Лэй Цзюнь, активно ведущий свои аккаунты в китайских социальных сетях, отреагировал на произошедший накануне фейслифтинг популярного электромобиля Tesla Model Y. Этот автомобиль считается одним из главных конкурентов еще не вышедшего в продажу «паркетника» Xiaomi YU7, появление которого ждут через несколько месяцев.

Глава Xiaomi прокомментировал новость об обновлении «Model Y» одним лаконичным словом, опубликованным в соцсетях, которое имело сразу несколько смыслов: «Неплохо».

Не исключено, что Лэй пытался похвалить американского конкурента, но одновременно с этим в его фразе прозвучал намек на то, что конкурент Model Y от Xiaomi окажется еще лучше.

Скриншот из китайской соцсети Weibo

Напомним, первый спортивный кроссовер Xiaomi YU7 собираются представить в июне или июле 2025 года. Длина машины составит 5 метров, ширина будет равна двум метрам, а высота 1,6-метрам. Колесная база «паркетника» достигнет отметки в 3 метра.

Xiaomi YU7

Для сравнения габариты обновленной Tesla Model Y выглядят следующим образом: длина – 4,8-метра, ширина – 1,9-метра, высота – 1,6-метра, колесная база 2,9-метра.

Ожидается, что кроссовер Xiaomi окажется тяжелее «Теслы». Его масса составит 2,4-тонны, тогда как рестайлинговый Model Y весит 2-тонны соответственно. Меньшая масса должна дать «Тесле» преимущество перед «Ксяоми» с точки зрения запаса хода на одном заряде.

Полноприводный вариант Model Y обладает дальнобойностью на уровне 719 километров по китайскому циклу CLTC, в то время как цифры его конкурента в лице Xiaomi SU7 пока не раскрываются.