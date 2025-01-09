Ричард Хаммонд из Top Gear и «Гранд Тур» назвал старый Opel лучшим автомобилем за всю свою телевизионную карьеру

Экс-ведущий двух самых популярных автомобильных шоу в истории – Top Gear и «Гранд Тур» – Ричард Хаммонд за свою карьеру успел поездить на множестве супер и гиперкаров, а также на роскошных авто, но по-настоящему полюбилась ему лишь одна машина.

Британец заявил в выложенном на YouTube-канале «Drivetribe», что за всю свою телевизионную карьеру самым лучшим автомобилем считает Opel Kadett 1963 года, которым он владеет до сих пор.

Opel Kadett Ричарда Хаммонда

По словам Хаммонда, машина, названная им Оливером, является абсолютным победителем в его личном ТОП-е, к которому он пришел с помощью логики:

«Моим лучшим телевизионным автомобилем был и всегда будет Оливер», – рассказал бывший ведущий Top Gear и «Гранд Тур».

Opel Kadett 1963 года выпуска был приобретен командой Top Gear в 2007 году для того, чтобы принять участие в специальном выпуске в Ботсване.

Машина снискала множество насмешек со стороны соведущих шоу Джереми Кларксона и Джеймса Мэя за свой почтенный возраст и недостаточную мощность литрового мотора. Но в итоге Kadett смог завершить путешествие через хребет Африки, включая соляные прииски Макгадикгади без каких-либо серьезных переделок и всего с двумя поломками.

Opel Kadett Ричарда Хаммонда

После того, как спецвыпуск Top Gear был снят, Хаммонд решил отправить автомобиль в Великобританию и восстановил его практически до заводского состояния.