ДомойАвтоновости сегодняРичард Хаммонд из Top Gear и «Гранд Тур» назвал старый Opel лучшим...

Ричард Хаммонд из Top Gear и «Гранд Тур» назвал старый Opel лучшим автомобилем за всю свою телевизионную карьеру

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
hammond oliver

Экс-ведущий двух самых популярных автомобильных шоу в истории – Top Gear и «Гранд Тур» – Ричард Хаммонд за свою карьеру успел поездить на множестве супер и гиперкаров, а также на роскошных авто, но по-настоящему полюбилась ему лишь одна машина. 

Британец заявил в выложенном на YouTube-канале «Drivetribe», что за всю свою телевизионную карьеру самым лучшим автомобилем считает Opel Kadett 1963 года, которым он владеет до сих пор.

richard hammond oliver 1
Opel Kadett Ричарда Хаммонда

По словам Хаммонда, машина, названная им Оливером, является абсолютным победителем в его личном ТОП-е, к которому он пришел с помощью логики:

«Моим лучшим телевизионным автомобилем был и всегда будет Оливер», – рассказал бывший ведущий Top Gear и «Гранд Тур». 

Opel Kadett 1963 года выпуска был приобретен командой Top Gear в 2007 году для того, чтобы принять участие в специальном выпуске в Ботсване.

Машина снискала множество насмешек со стороны соведущих шоу Джереми Кларксона и Джеймса Мэя за свой почтенный возраст и недостаточную мощность литрового мотора. Но в итоге Kadett смог завершить путешествие через хребет Африки, включая соляные прииски Макгадикгади без каких-либо серьезных переделок и всего с двумя поломками. 

sfsfsd
Opel Kadett Ричарда Хаммонда

После того, как спецвыпуск Top Gear был снят, Хаммонд решил отправить автомобиль в Великобританию и восстановил его практически до заводского состояния. 

Наш ТГ-канал и Google News

Фото:Соцсети

Читайте также:

Последние новости:

Новый Hyundai Palisade произвел в Корее фурор: срок...

Таинственный коллекционер купил самый редкий и дорогой Lamborghini,...

Каким будет новый популярный седан Hyundai C-класса. Изображения

Volkswagen утверждает, что электрокары гораздо надежнее бензиновых машин....

Активный капот Tesla оставляет владельцев ее машин без...

Во Франции включили оригинал Lada Largus в число...

Спецназ Катара получит пуленепробиваемые внедорожники Chevrolet Suburban Shield

У Honda может появиться собственный большой внедорожник. Все...

Инсайдер назвал потенциальную цену новой Lada Niva Sport

Бывший самый популярный пикап в России сделал шаг...

Segway представил электрические велосипеды, которые невозможно украсть

Старейший корейский седан может примерить лицо нового Hyundai...

Криштиану Роналду купил автомобиль, который терпеть не может...

У 5-дверного Suzuki Jimny будет специальная версия Rhino...

Honda CR-V вернулась в Россию, но теперь под...

Владельцы внедорожников Lexus GX жалуются, что пластиковая отделка...

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+