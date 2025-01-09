Каким будет новый популярный седан Hyundai C-класса. Изображения

Текущая генерация корейской 4-дверки Hyundai Elantra (CN7) появилась в 2020-м году. В Корее эта модель носит имя Avante и пользуется неплохим спросом среди покупателей. Последнее обновление седана датировано летом прошлого года и вскоре ему предстоит перейти в следующее поколение.

Независимые художники из виртуального ателье «NYMammoth» представили собственное видение проекта новой «Элантры/Аванте» (CN8). На подготовленных дизайнерами изображениях седан предстал в современном стиле, который ранее был применен в других свежих моделях компании.

Неофициальный рендер нового Hyundai Elantra/Avante (CN8)/NYMammoth

В восьмой генерации седан C-класса Hyundai должен обзавестись пересмотренным дизайном. Кардинальной переделке может подвернуться вся его передняя часть кузова, корма и даже боковины.

Автомобиль, показанный на неофициальных рендерах, избавился от резких линий в пользу более гладкого профиля, а также получил новую оптику, другой капот, модернизированный бампер и переделанную решетку радиатора.

Неофициальный рендер нового Hyundai Elantra/Avante (CN8)/NYMammoth

По слухам, в новой генерации Elantra/Avante сохранит бензиновый мотор и гибридную силовую установку, но каждая из них будет улучшена с точки зрения мощности и топливной экономичности.

Автомобиль должен прибавить во всех областях, которые ранее подвергались критике, что позволит ему завершить свою историю (это будет последнее поколение Elantra/Avante, по крайней мере в нынешнем виде) на мажорной ноте.

Презентовать свежее поколение популярного седана Hyundai собираются в конце 2025 года. В продажу машина выйдет в 2026-м.