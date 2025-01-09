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У Honda может появиться собственный большой внедорожник. Все благодаря Nissan

Текст: Алексей Шмидт
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Конец прошлого года в автомобильной прессе ознаменовался информацией о слиянии двух крупных японских автопроизводителей Honda и Nissan. Компании заявили о планах использовать одинаковые платформы и снизить затраты, чтобы эффективнее бороться с нашествием китайских конкурентов.

Все это привело к тому, что накануне руководство «Хонды» заявило о необходимости выпуска нового большого внедорожника, который бы пользовался высоким спросом на рынке США. А в качестве основы для этой модели звучали намеки на новый Nissan Patrol/Armada.

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Nissan Patrol/Armada

Руководство Honda, выступавшее на выставке CES 2025, не стало вдаваться в подробности, но, скорее всего, речь будет идти о простом ребейджинге, когда на «Патрол/Армаду» повесят шильдики другого автопроизводителя.

Если им окажется сама Honda, то конкурировать ее новинке предстоит с такими моделями как Toyota Sequoia, Ford Expedition, Chevrolet Tahoe и Jeep Wagoneer.

Но если этим брендом будет Acura, то здесь соперничать новому внедорожнику придется с более премиальными Lexus LX, Cadillac Escalade и Lincoln Navigator.

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Nissan Patrol/Armada

Напомним, на сегодняшний день самым крупным кроссовером Honda является Pilot. Его длина составляет более 5-метров, а внутри может разместиться до восьми человек.

Patrol/Armada, сменивший поколение в конце 2024 года, гораздо крупнее. Его длина превышает отметку в 5,3-метра, а под капотом установлен крупный 3,5-литровый твин-турбо V6, выдающий 425 лошадиных сил и 699 Нм крутящего момента. 

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Фото:Соцсети, Nissan

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