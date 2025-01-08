Старейший корейский седан может примерить лицо нового Hyundai Palisade

Седьмая по счету генерация старейшего корейского седана Hyundai Grandeur появилась в 2022 году, а свою историю модель начала в далеком 1986-м. Вскоре эту 4-дверку ожидает очередное обновление, которое, по слухам, сильно изменит ее как с точки зрения внешности, так и «техники».
Корейская дизайн-студия «KKSStudio» уверена, что знает, как Grandeur поменяется с рестайлингом.
Ее художники подготовили серию рендеров этого премиального седана, на которых машина примерила лицевую часть нового поколения кроссовера Hyundai Palisade, представленного совсем недавно.
По мнению авторов изображений, четырехдверка унаследует у флагманского вседорожника «Хенде» оформление передка, которое включит в себя такие же вертикальные фары с пиксельными светодиодами, выстроенными в столбик, а также прямоугольную решетку радиатора с аналогичным штрихообразным наполнением.
Другие новшества еще не представленной машины, показанные на неофициальных изображениях, включают в себя скрытые в дверях ручки, изменившуюся линию остекления и слегка проглядывающиеся модернизированные задние фонари.
Корейские инсайдеры сообщают, что премьера нового Hyundai Grandeur состоится в 2025 году.
Машина должна получить под капот новаторскую подключаемую гибридную систему PHEV, которая станет отправной точкой к будущей полной электрификации модели.
Только на электротяге такие 4-дверки смогут преодолевать до 100 километров, но точные характеристики силовой установки автомобиля пока не называются, поскольку она до сих пор находится в разработке.