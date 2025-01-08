ДомойАвтоновости сегодняСтарейший корейский седан может примерить лицо нового Hyundai Palisade

Старейший корейский седан может примерить лицо нового Hyundai Palisade

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
Снимок экрана 2025 01 08 в 15.14.55

Седьмая по счету генерация старейшего корейского седана Hyundai Grandeur появилась в 2022 году, а свою историю модель начала в далеком 1986-м. Вскоре эту 4-дверку ожидает очередное обновление, которое, по слухам, сильно изменит ее как с точки зрения внешности, так и «техники».

Корейская дизайн-студия «KKSStudio» уверена, что знает, как Grandeur поменяется с рестайлингом.

Ее художники подготовили серию рендеров этого премиального седана, на которых машина примерила лицевую часть нового поколения кроссовера Hyundai Palisade, представленного совсем недавно.

hyundai grandeur facelift palisade face.jpg 1
Неофициальный рендер нового Hyundai Grandeur (KKSStudio)

По мнению авторов изображений, четырехдверка унаследует у флагманского вседорожника «Хенде» оформление передка, которое включит в себя такие же вертикальные фары с пиксельными светодиодами, выстроенными в столбик, а также прямоугольную решетку радиатора с аналогичным штрихообразным наполнением.

Другие новшества еще не представленной машины, показанные на неофициальных изображениях, включают в себя скрытые в дверях ручки, изменившуюся линию остекления и слегка проглядывающиеся модернизированные задние фонари. 

Снимок экрана 2025 01 08 в 15.15.32
Неофициальный рендер нового Hyundai Grandeur (KKSStudio)

Корейские инсайдеры сообщают, что премьера нового Hyundai Grandeur состоится в 2025 году.

Машина должна получить под капот новаторскую подключаемую гибридную систему PHEV, которая станет отправной точкой к будущей полной электрификации модели. 

Только на электротяге такие 4-дверки смогут преодолевать до 100 километров, но точные характеристики силовой установки автомобиля пока не называются, поскольку она до сих пор находится в разработке. 

Наш ТГ-канал и Google News

Фото:KKSStudio

Читайте также:

Последние новости:

Инсайдер назвал потенциальную цену новой Lada Niva Sport

Бывший самый популярный пикап в России сделал шаг...

Segway представил электрические велосипеды, которые невозможно украсть

Криштиану Роналду купил автомобиль, который терпеть не может...

У 5-дверного Suzuki Jimny будет специальная версия Rhino...

Honda CR-V вернулась в Россию, но теперь под...

Владельцы внедорожников Lexus GX жалуются, что пластиковая отделка...

Toyota Corolla 13 поколения появится в 2026 году....

Первый исполинский вседорожник Xiaomi c 7-местным салоном подловили...

Mitsubishi удивила концептом минивэна Delica для экстремальных путешествий

Покупателям бэушных Kia Sorento назвали худшие годы выпуска...

Популярный спортивный автомобиль Toyota показали в новом виде

Легендарный внедорожник Suzuki Jimny избавили от его главного...

Новая спортивная «Лада Нива» удостоилась похвалы в Испании

В Таиланде выставили на продажу поддельную Ferrari. В...

Toyota строит футуристичный город в Японии. Его начнут...

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+