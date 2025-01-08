Старейший корейский седан может примерить лицо нового Hyundai Palisade

Седьмая по счету генерация старейшего корейского седана Hyundai Grandeur появилась в 2022 году, а свою историю модель начала в далеком 1986-м. Вскоре эту 4-дверку ожидает очередное обновление, которое, по слухам, сильно изменит ее как с точки зрения внешности, так и «техники».

Корейская дизайн-студия «KKSStudio» уверена, что знает, как Grandeur поменяется с рестайлингом.

Ее художники подготовили серию рендеров этого премиального седана, на которых машина примерила лицевую часть нового поколения кроссовера Hyundai Palisade, представленного совсем недавно.

Неофициальный рендер нового Hyundai Grandeur (KKSStudio)

По мнению авторов изображений, четырехдверка унаследует у флагманского вседорожника «Хенде» оформление передка, которое включит в себя такие же вертикальные фары с пиксельными светодиодами, выстроенными в столбик, а также прямоугольную решетку радиатора с аналогичным штрихообразным наполнением.

Другие новшества еще не представленной машины, показанные на неофициальных изображениях, включают в себя скрытые в дверях ручки, изменившуюся линию остекления и слегка проглядывающиеся модернизированные задние фонари.

Неофициальный рендер нового Hyundai Grandeur (KKSStudio)

Корейские инсайдеры сообщают, что премьера нового Hyundai Grandeur состоится в 2025 году.

Машина должна получить под капот новаторскую подключаемую гибридную систему PHEV, которая станет отправной точкой к будущей полной электрификации модели.

Только на электротяге такие 4-дверки смогут преодолевать до 100 километров, но точные характеристики силовой установки автомобиля пока не называются, поскольку она до сих пор находится в разработке.