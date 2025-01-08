Криштиану Роналду купил автомобиль, который терпеть не может экс-ведущий Top Gear

В новом сезоне сериала «Я – Джорджина», посвященном невесте Криштиану Роналду, вновь промелькнул гараж футболиста, выступающего за клуб «Аль-Наср». Среди всех чрезвычайно роскошных машин в нем, включая уникальный Bugatti Centodieci, промелькнул автомобиль, о наличии которого в распоряжении Роналду раньше никто не знал.

Что интересно, параллельно это один из самых ненавистных кроссоверов для экс-ведущего популярных автомобильных шоу Top Gear и «Гранд Тур» Ричарда Хаммонда.

Ferrari Purosangue

Речь идет о модели Ferrari Purosangue. При длине почти в 5 метров машина способна уместить внутри до четырех пассажиров. А еще это первый «Феррари» с четырьмя боковыми дверьми и самый высокий автомобиль за всю долгую историю итальянского автопроизводителя.

Но важнее всего то, что скрывается под его капотом. Purosangue приводится в движение 6,5-литровым мотором V12, выдающим 725 лошадиных сил мощности.

Мотор работает в паре с полным приводом и разгоняет «паркетник» с места до 100 километров в час всего за 3,3-секунды. Максимальная скорость машины достигает отметки в 310 километров в час.

Криштиану Роналду со своим кроссовером Ferrari Purosangue

Очевидно, что Роналду первый кроссовер Ferrari пришелся явно по вкусу, чего не скажешь о британском телеведущем Ричарде Хаммонде.

Недавно он заявил, что терпеть не может эту машину и не видит в ней никакого смысла. А деньги, за которые ее продают (полмиллиона долларов), хватит чтобы купить кроссовер Renault Duster и новый коттедж в придачу.