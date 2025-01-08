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Toyota Corolla 13 поколения появится в 2026 году. Подробности и изображения

Текст: Алексей Шмидт
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Одна из самых известных моделей в линейке компании Toyota спустя почти 7 лет на рынке в одинаковом виде наконец-то готовится к плановой смене поколений. В последние несколько месяцев о новинке ходит много слухов, и часть из них говорит о том, что проект включит в себя важные изменения в дизайне, повышенный уровень электрификации и добавление в список версий машины подключаемого гибридного варианта.

Потенциальные перемены в экстерьере будущей «Короллы» можно проследить в последних рендерах независимого художника «Theottle».

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Неофициальный рендер Toyota Corolla 13 поколения (Theottle)

По мнению дизайнера-любителя, популярная модель Toyota приобретет внешний облик, перекликающийся с седанами и кроссоверами семейства Crown, а также почерпнет некоторые визуальные особенности у нового поколения гибрида Prius и машин электрической линейки bZ.

Внешний вид автомобиля должен стать более элегантным и включить в себя более покатое лобовое стекло, расширенную колесную базу и задние фонари с необычной световой подписью. Силуэт машины станет более аэродинамичным и чем-то будет напоминать свежую генерацию «Приус».

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Неофициальный рендер Toyota Corolla 13 поколения (Theottle)

Механический 13 поколение Toyota Corolla должно оказаться самым электрифицированным в истории модели. Автомобилю обещают расширить список обычных гибридных версий, а также добавить в них совершенно новый подключаемый вариант PHEV.

Мощность двигателей будет варьироваться в пределах 130-180 лошадиных сил, а для высокопроизводительной версии GR могут задействовать совершенно новый 2-литровый наддувный ДВС с отдачей до 406 л.с.

Запуск нового поколения Corolla запланирован на 2026 год.

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Фото:Theottle

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