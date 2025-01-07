Популярный спортивный автомобиль Toyota показали в новом виде

Вернувшийся в строй в 2019 году спортивный автомобиль Toyota Supra оказался достаточно популярным для того, чтобы компания решилась сохранить его в своей модельной линейке. Более того, инженеры японского автопроизводителя уже работают над его новым поколением, причем собственными силами.

На днях в Сети появились первые неофициальные изображения Toyota Supra шестого поколения, созданные неизвестным художником.

На них автомобиль предстал в совершенно новом внешнем виде, получив другую большую трапециевидную решетку радиатора, компактный воздухозаборник снизу, оптику с С-образными светодиодными дневными ходовыми огнями, плавный силуэт и массивный спойлер, установленный на крышке багажника.

Неофициальный рендер новой Toyota Supra (6 поколение)

Ранние слухи свидетельствовали о том, что на этот раз «Супра» будет разработана без участия компании BMW. В пятой генерации этот спортивный автомобиль был родственником BMW Z4, но в шестом поколении все будет иначе.

Toyota Supra действующего поколения (Toyota)

Предполагается, что машина задействует под капотом совершенно новый силовой агрегат на базе 2-литрового ДВС, максимальная отдача которого превысит 400 лошадиных сил, а крутящий момент составит порядка 500 Нм.

Вероятнее всего, речь идет о гибриде, который в паре с мотором получит восьми- или десятидиапазонную коробку передач.

Если все будет идти согласно планам Toyota, следующее поколение Supra дебютирует в конце 2026 – начале 2027 года.