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В Таиланде выставили на продажу поддельную Ferrari. В ее основе Toyota Celica

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
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У автомобилей Ferrari множество фанатов по всему миру, жаль только, что далеко не всем они по карману. Но для тех, кто всегда мечтал о такой машине, недавно появился подходящий вариант. 

В Таиланде выставили на продажу реплику Ferrari, в которой нет ничего итальянского. В основе машины лежит японское купе Toyota Celica. 

Копия продается на популярном соцсетевом маркетплейсе, и на первый взгляд выглядит практически так же, как Ferrari F12 Berlinetta. Правда если хорошо приглядеться, можно сразу же обнаружить подвох.

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Реплика Ferrari F12 Berlinetta из Таиланда

Несмотря на то, что передняя часть кузова реплики с нестандартными фарами, вентилируемым капотом и мощными крыльями сильно похожа на настоящую F12 Berlinetta, даже здесь есть несколько промахов. 

Во-первых, значок Ferrari располагается слишком высоко, а во-вторых – воздухозаборники бампера не совпадают с оригиналом по размерам.

Боковой профиль копии и вовсе не соответствует оригинальному гран-туризмо из-за небольших зеркал и отсутствия плавных линий, которые свойственны настоящей «Феррари». 

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Реплика Ferrari F12 Berlinetta из Таиланда

Но еще хуже все выглядит сзади и внутри, где авторы проекта решили не копировать F12 Berlinetta, а придумать собственное оформление кормы и салона. 

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Реплика Ferrari F12 Berlinetta из Таиланда

Техническую сторону машины, разумеется, изменения не затронули. Приводит в движение поддельную Ferrari 2,2-литровый 4-цилиндровый мотор Toyota Celica. 

Продавец собирается выручить за свой уникальный автомобиль около 6 тысяч 800 долларов или 725 тысяч рублей по действующему курсу. 

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Фото:Соцсети

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