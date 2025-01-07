В Таиланде выставили на продажу поддельную Ferrari. В ее основе Toyota Celica

У автомобилей Ferrari множество фанатов по всему миру, жаль только, что далеко не всем они по карману. Но для тех, кто всегда мечтал о такой машине, недавно появился подходящий вариант.

В Таиланде выставили на продажу реплику Ferrari, в которой нет ничего итальянского. В основе машины лежит японское купе Toyota Celica.

Копия продается на популярном соцсетевом маркетплейсе, и на первый взгляд выглядит практически так же, как Ferrari F12 Berlinetta. Правда если хорошо приглядеться, можно сразу же обнаружить подвох.

Реплика Ferrari F12 Berlinetta из Таиланда

Несмотря на то, что передняя часть кузова реплики с нестандартными фарами, вентилируемым капотом и мощными крыльями сильно похожа на настоящую F12 Berlinetta, даже здесь есть несколько промахов.

Во-первых, значок Ferrari располагается слишком высоко, а во-вторых – воздухозаборники бампера не совпадают с оригиналом по размерам.

Боковой профиль копии и вовсе не соответствует оригинальному гран-туризмо из-за небольших зеркал и отсутствия плавных линий, которые свойственны настоящей «Феррари».

Реплика Ferrari F12 Berlinetta из Таиланда

Но еще хуже все выглядит сзади и внутри, где авторы проекта решили не копировать F12 Berlinetta, а придумать собственное оформление кормы и салона.

Реплика Ferrari F12 Berlinetta из Таиланда

Техническую сторону машины, разумеется, изменения не затронули. Приводит в движение поддельную Ferrari 2,2-литровый 4-цилиндровый мотор Toyota Celica.

Продавец собирается выручить за свой уникальный автомобиль около 6 тысяч 800 долларов или 725 тысяч рублей по действующему курсу.