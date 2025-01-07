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Toyota строит футуристичный город в Японии. Его начнут заселять уже этой осенью

Текст: Алексей Шмидт
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Японский автопроизводитель Toyota известен своими популярными машинами, но с недавнего времени это еще и градостроитель. Накануне компания завершила первый этап строительства своего инновационного города Woven City в Японии, который начнут заселять уже с этой осени.

Открытие собственного города «Тойоты» готовилось годами. Закладка фундамента началась еще в 2021 году на месте бывшего предприятия Toyota Higashi-Fuji в городе Сусоно. Локацию преобразовали в комплекс, который будет частично корпоративным и частично общественным.

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Toyota Woven City

Компания не вдавалась в подробности, но, похоже, внутри города построят несколько жилых комплексов с красивыми балконами, а затем к ним присоединится бизнес-центр, выполненный полностью из стекла, центральный парк и возвышенная платформа, которая уместит внутри различные структуры. 

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Toyota Woven City

На момент запуска города осенью в него должны переехать около 100 сотрудников компании и их семей.

В конечном счете на первом этапе заселения население городка увеличится до 360 человек, но на финальном этапе построенный «Тойотой» город для своих работников должен уместить порядка 2 тысяч человек. 

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Toyota Woven City

Жителям города предстоит сосредоточиться на разработке, тестировании и проверке инновационных продуктов и услуг, которые впоследствии могут быть использованы в различных сферах бизнеса компании, выходящих в том числе за пределы производства автомобилей. 

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Фото:Toyota

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