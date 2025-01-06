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«Посаженный» Audi Q5: для кроссовера начали предлагать занижающие пружины от H&R

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
audi q5 50tdi mildhybrid 4wd typ fy h r tieferlegungsfedern 28710 3 front

Porsche Macan, оснащенный двигателем внутреннего сгорания, канул в Лету. Казалось, что альтернативы этому кроссоверу больше нет, но недавно все изменилось. Компания H&R из Германии начала предлагать пакет занижения для соплатформенного «Макану» вседорожника Audi Q5. 

«Посадить» Audi Q5 можно практически во всех версиях. Стоимость новых пружин для него составляет от 407 евро или 46 тысяч рублей. Дополнительно можно заказать также колесные проставки Trak+ по цене в 105 евро (12 тысяч рублей), выполненные из высокопробного алюминия. 

audi q5 50tdi mildhybrid 4wd typ fy h r tieferlegungsfedern 28710 3 seite 1
Audi Q5 с пружинами от H&R

Разработчики комплекта доработок кроссовера заявляют, что их пакет позволяет занизить клиренс ингольштадтского кроссовера на 60 мм.

Благодаря этому машина сможет похвастаться более выверенным управлением, а также меньшей подвижностью кузова при прохождении поворотов или резких нагрузках, оказываемых на шасси. 

audi q5 50tdi mildhybrid 4wd typ fy h r tieferlegungsfedern 28710 3 heck
Audi Q5 с пружинами от H&R

При этом утверждается, что ездовой комфорт «посаженного» Q5 останется вполне подходящим для того, чтобы использовать машину даже в дальних поездках, а полезная нагрузка останется на заводском уровне.

Разработчики пакета обещают, что стоковые колесные диски Audi можно будет выравнять по краям крыла с точностью до миллиметра. Более того, это можно будет сделать даже с неоригинальными колесами.

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Фото:H&R

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