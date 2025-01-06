Новый пикап Volkswagen замаскировали под кроссовер Tiguan. Фото

В начале прошлого года в прессе появилась информация о планах Volkswagen выпустить новый пикап, который будет выпускаться в Латинской Америке. Проект получил название VW Udara или VW247 и считался промежуточным в линейке пикапов немецкой компании. В качестве конкурентов для него видели модели Chevrolet Montana, Fiat Toro, а также еще не вышедший в продажу Renault Niagara.

На днях тестовый прототип Volkswagen Udara впервые был замечен на дорогах Южной Америки. Причем в очень странном виде.

Шпионский снимок пикапа VW Udara, замаскированного под Tiguan Allspace (@placaverde)

Автомобиль обкатывается в муле кроссовера Tiguan Allspace – то есть под кузовом популярного SUV VW скрывается шасси пикапа.

Выбор машины, которая легла в основу тестового прототипа пикапа, объясняется ее подходящими габаритами. 7-местный «Тигуан» обладает длиной в 4,7-метра и колесной базой в 2,8-метра.

Ожидается, что утилитарник будет иметь аналогичное по размеру шасси, которые идеально прилегает к колесным аркам «паркетника». Единственное, что выдает в этом автомобиле пикап, зауженная колея, намекающая на меньшую ширину по сравнению с настоящим Tiguan Allspace (около 1,76-метра).

Шпионский снимок пикапа VW Udara, замаскированного под Tiguan Allspace (@placaverde)

Ходят слухи, что часть деталей VW Udara унаследует у соплатформенного кроссовера T-Cross, построенного на архитектуре MQB-A0. Но несмотря на это у него будут эксклюзивные штамповочные детали, такие как капот, крылья и передние двери.

Приводить в движение новинку с большой долей вероятности будет 1,4-литровый бензиновый мотор TSI turbo flex мощностью 150 лошадиных сил, работающий в сочетании с 6-скоростным «автоматом» и передним приводом.

Выпуск машины начнут в Бразилии до конца 2025 года.