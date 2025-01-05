«АвтоВАЗ» хочет наладить выпуск в России подушек безопасности для Lada

В Сети начали активно обсуждаться слухи о том, компания «АвтоВАЗ» планирует начать выпуск на территории собственного завода подушек безопасности для автомобилей Lada. Это решение должно позитивным образом сказаться на оснащении «эирбегами» машин российской марки, с которыми в последние годы были проблемы.

Как сообщает блогер «KhaDm», известный своими источниками внутри «АвтоВАЗа», речь идет даже не о слухах, а о практически свершившимся факте. По словам инсайдера, выпуск подушек безопасности наладят уже в этом году.

Производство фирмы Jinzhou Jinheng Automotive Safety System Co в Китае

Причем это будут не российские «эирбеги», а подушки китайского производителя «Jinzhou Jinheng Automotive Safety System Co».

На первых порах речь будет идти о сборке готовых изделий, которые окажутся на 100 процентов сделаны из китайских комплектующих, поступающих из «Поднебесной».

Как отмечает источник этой информации, для того, чтобы сделать выпуск «подушек» выгодным, «АвтоВАЗу» придется сделать его массовым. Насколько это у него получится, станет известно уже в течение 2025 года.