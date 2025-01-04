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Уникальный Lamborghini Invencible впервые в истории заметили в естественной среде обитания

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
Копия Lamborghini Invencible Lambo naturally aspirated V12 1

Пару лет назад компания Lamborghini купе Invencible, ставшее последним в истории автомобилем бренда с атмосферным мотором V12. Машина дебютировала вместе со своим родстером-близнецом Autentica.

В мире существовал только один Invencible, но никто и никогда его не видел, а также не знал, где он находится. До недавнего времени.

На днях пользователь сети Алекс Эспириту (alexzanderij20) поделился фотографиями Lamborghini Invencible, который был замечен в Швейцарии. Машина на местных номерах была припаркована рядом с лобби дорогого отеля. 

Lamborghini Invencible Lambo naturally aspirated V12
Lamborghini Invencible

Уникальность этих снимков заключается в том, что ранее вживую это уникальное купе никто не видел. Машину показали только на официальных изображениях, тогда как реальный автомобиль несколько лет скрывался от журналистов и папарацци. 

Как и многие подобные авто, единственный в мире Lamborghini Invencible, вероятно, большую часть своей жизни провел припаркованным в охраняемом гараже с системой кондиционирования воздуха. Поэтому не исключено, что это первое, либо одно из первых его появлений в естественной среде обитания. 

Lamborghini Invencible Lambo V12
Lamborghini Invencible (

Автомобиль построен на монококе из углеволокна и обладает капотом с ярко выраженным передним сплиттером и вертикальными стойками.

Приводит в движение уникальное итальянское купе 6,5-литровый атмосферный мотор V12, мощность которого составляет 769 лошадиных сил. 

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Фото:@alexzanderij20

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