Назван главный бестселлер среди автомобилей в Южной Корее. Это семейный кроссовер Kia

Как и на большинстве других, на южнокорейском рынке особым спросом пользуются автомобили местных компаний. Но если последние два десятилетия в списке бестселлеров доминировали седаны Hyundai, такие как Sonata, Avante и Grandeur, а также коммерческий Porter, то на этот раз победу в общем ТОП-е удалось вырвать кроссоверу. Да еще и производства Kia.

Накануне корейская пресса опубликовала статистику продаж новых авто в стране, согласно которой первое место по количеству реализованных машин в 2024 году занял семейный SUV Kia Sorento.

На долю этой модели пришлось 94 тысяч 538 продаж, чего оказалось достаточно, чтобы опередить все остальные легковые и коммерческие автомобили.

Ближайшим конкурентом «Соренто» оказался еще один местный кроссовер – Hyundai Santa Fe, реализованный за минувший год в количестве 77 тысяч 161 экземпляра. Разница между двумя самыми популярными моделями в Южной Корее составила 17 тысяч 377 единиц.

Kia Sorento

В самой Корее победу Kia называют исторической, а резкий взлет в итоговом чарте кроссоверов связывают с изменением потребительских предпочтений, которое наблюдается на протяжении уже нескольких лет.

Напомним, обновленную версию «Соренто» представили летом 2023 года, а спустя год рестайлинговые машины добрались и до России, где сейчас за них просят от 5 миллионов 299 тысяч 900 рублей.