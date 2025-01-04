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Назван главный бестселлер среди автомобилей в Южной Корее. Это семейный кроссовер Kia

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
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Как и на большинстве других, на южнокорейском рынке особым спросом пользуются автомобили местных компаний. Но если последние два десятилетия в списке бестселлеров доминировали седаны Hyundai, такие как Sonata, Avante и Grandeur, а также коммерческий Porter, то на этот раз победу в общем ТОП-е удалось вырвать кроссоверу. Да еще и производства Kia.

Накануне корейская пресса опубликовала статистику продаж новых авто в стране, согласно которой первое место по количеству реализованных машин в 2024 году занял семейный SUV Kia Sorento. 

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На долю этой модели пришлось 94 тысяч 538 продаж, чего оказалось достаточно, чтобы опередить все остальные легковые и коммерческие автомобили.

Ближайшим конкурентом «Соренто» оказался еще один местный кроссовер – Hyundai Santa Fe, реализованный за минувший год в количестве 77 тысяч 161 экземпляра. Разница между двумя самыми популярными моделями в Южной Корее составила 17 тысяч 377 единиц.

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Kia Sorento

В самой Корее победу Kia называют исторической, а резкий взлет в итоговом чарте кроссоверов связывают с изменением потребительских предпочтений, которое наблюдается на протяжении уже нескольких лет. 

Напомним, обновленную версию «Соренто» представили летом 2023 года, а спустя год рестайлинговые машины добрались и до России, где сейчас за них просят от 5 миллионов 299 тысяч 900 рублей.

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Фото:Kia

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