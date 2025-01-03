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Считавшийся потерянным Ford Escort неожиданно продали за 20 миллионов рублей

Текст: Ростислав Архипов
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Несколько лет назад редкий Ford Escort Cosworth 1992 года, пробег которого составляет чуть более 1000 км, исчез из поля зрения коллекционеров, но неожиданным образом вернулся на одном из последних аукционов «Appreciating Classic». 

Автомобиль, предназначенный для раллийных соревнований, включал в себя множество доработок, которых не было у оригинального Escort. 

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Ford Escort Cosworth Motorsport Group N+

Машина является одной из немногих, кто оснащен специальным двигателем YBT RS500, выдающим более 300 лошадиных сил. 

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Ford Escort Cosworth Motorsport Group N+

Автомобиль выкрашен в бриллиантовый белый цвет с гоночной ливреей, обладает необычной дополнительной светотехникой в виде четырех прожекторов, интегрированных в капот, а также большим хвостовым спойлером и верхним воздухозаборником. 

Внутри установлены тканые сиденья фирмы Recaro, каркас безопасности, плюс имеются специальные отверстия в полу, которые обеспечивают дополнительную вентиляцию салона. 

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Ford Escort Cosworth Motorsport Group N+

Конкретно этот автомобиль прошел через процедуру модернизации для участия в ралли по стандартам группы N+. 

Но приняв участие всего в паре гонок машина исчезла из поля зрения и стала чем-то вроде легенды, лишь изредка слухами заявляющая о своем существовании.

Неожиданное появление автомобиля на аукционе застало многих коллекционеров врасплох. Они не смогли принять участие в торгах и машина была продана за относительно небольшую для нее сумму в 150 тысяч фунтов стерлингов или чуть больше 20 миллионов рублей. 

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Фото:Appreciating-Classics

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