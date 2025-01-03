Стала известна цена новейшего микро-кроссовера Kia

В конце прошлого года Kia представила новый кроссовер Syros, который стал одним из самых компактных предложений корейского автопроизводителя в сегменте SUV. Машина заявлена как ультрабюджетник, но ее официальная стоимость пока не объявлена.

Накануне портал «AutocarIndia» сообщил о том, что старт приема заказов на Kia Syros уже дан. Более того, журналистам удалось выяснить у дилеров, сколько будут просить за самую дорогую комплектацию этого микро-паркетника.

Kia Syros

Ожидается, что стоимость нового маленького SUV Kia в самой «жирной» версии составит порядка 1 миллиона 600 тысяч индийских рупий. При пересчете на российскую валюту это около 2 миллионов 70 тысяч рублей.

Стартовая цена машины пока засекречена, но, по слухам, она может оказаться равна 1 миллиону рупий или примерно 1 миллиону 300 тысячам рублей.

Kia Syros обладает длиной менее 4 метров. При этом машина шире и выше другого бюджетного кроссовера корейского бренда – Sonet, благодаря чему пространство внутри автомобиля почти не уступает более крупному и дорогому Seltos.

Салон Kia Syros

Предлагать новинку будут с двумя вариантами двигателей и в шести комплектациях. Бензиновые версии получат литровый турбомотор на 120 лошадиных сил и 172 Нм крутящего момента, а дизельные 1,5-литровый агрегат на 116 «сил» и 250 Нм.

Пару им составит 6-скоростная МКПП, 7-диапазонный «робот» или 6-ступенчатый «автомат».

Kia Syros

Живой дебют Kia Syros состоится уже в середине января на автосалоне в Дели, после чего машина начнет постепенно добираться до своих заказчиков.