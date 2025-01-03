ДомойАвтоновости сегодняСтала известна цена новейшего микро-кроссовера Kia

Стала известна цена новейшего микро-кроссовера Kia

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
Kia Syros scaled 1

В конце прошлого года Kia представила новый кроссовер Syros, который стал одним из самых компактных предложений корейского автопроизводителя в сегменте SUV. Машина заявлена как ультрабюджетник, но ее официальная стоимость пока не объявлена.

Накануне портал «AutocarIndia» сообщил о том, что старт приема заказов на Kia Syros уже дан. Более того, журналистам удалось выяснить у дилеров, сколько будут просить за самую дорогую комплектацию этого микро-паркетника.

Копия 685699 2048x1152 1
Kia Syros

Ожидается, что стоимость нового маленького SUV Kia в самой «жирной» версии составит порядка 1 миллиона 600 тысяч индийских рупий. При пересчете на российскую валюту это около 2 миллионов 70 тысяч рублей.

Стартовая цена машины пока засекречена, но, по слухам, она может оказаться равна 1 миллиону рупий или примерно 1 миллиону 300 тысячам рублей. 

Kia Syros обладает длиной менее 4 метров. При этом машина шире и выше другого бюджетного кроссовера корейского бренда – Sonet, благодаря чему пространство внутри автомобиля почти не уступает более крупному и дорогому Seltos.

685705 2048x1152 1
Салон Kia Syros

Предлагать новинку будут с двумя вариантами двигателей и в шести комплектациях. Бензиновые версии получат литровый турбомотор на 120 лошадиных сил и 172 Нм крутящего момента, а дизельные 1,5-литровый агрегат на 116 «сил» и 250 Нм.

Пару им составит 6-скоростная МКПП, 7-диапазонный «робот» или 6-ступенчатый «автомат». 

Копия 685702 2048x1170 1
Kia Syros

Живой дебют Kia Syros состоится уже в середине января на автосалоне в Дели, после чего машина начнет постепенно добираться до своих заказчиков. 

Наш ТГ-канал и Google News

Фото:Kia
ИСТОЧНИК:AutocarIndia

Читайте также:

Последние новости:

Как султан Брунея спас Bentley от банкротства, скупив...

Считавшийся потерянным Ford Escort неожиданно продали за 20...

Nissan подал заявку на регистрацию новой/старой хардкорной внедорожной...

Один из самых продаваемых SUV в мире получит...

Инсайдеры впервые показали новый минивэн Lada Van

Самый желанный автомобиль на планете готовится к переходу...

Верите или нет, но это внедорожники Suzuki Jimny

Выяснилось, сколько автомобилей продала Xiaomi за 2024 год

Раскрыты сроки выхода нового недорогого кроссовера Hyundai и...

Популярный кроссовер Toyota RAV4 Hybrid показали с новым...

Новый Mitsubishi Pajero Sport будет выглядеть почти как...

Крошечный минивэн Toyota очень хочет быть «Ленд Крузером»....

Новый загадочный электрический кроссовер Hyundai OE заметили во...

Самую «топовую» версию внедорожника Lexus LX начали отгружать...

Новый 7-местный кроссовер Suzuki появится в 2025 году:...

Электрический Range Rover вновь попал в объективы фотошпионов

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+