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Инсайдеры впервые показали новый минивэн Lada Van

Текст: Алексей Шмидт
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О том, что «АвтоВАЗ» разрабатывает совместно с новым кроссовером на базе Vesta еще и перспективный минивэн, известно на протяжении нескольких лет, но никаких официальных комментариев по поводу этого проекта от представителей компании до сих пор не было.

Но накануне один из популярных блогеров из Тольятти, имеющий связи в российском автопроизводителе, выложил в Сеть первое изображение автомобиля, который станет новым минивэном «Лада». На нем можно рассмотреть не только силуэт машины, но и компоновку, а также габариты машины.

Судя по опубликованной картинке блогера «KhaDm», кузов минивэна Lada растянется на 4,6-метра. Высота автомобиля составит 1,64-метра, а расстояние между осями окажется равно почти 3-метрам (2,91 м). 

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Первое изображение минивэна Lada Van (KhaDm)

Внутри расположится три ряда сидений, на которых смогут разместиться до семи человек. При такой компоновке объем багажного отделения окажется минимальным (точные цифры не указаны), но все же будет вмещать внутри небольшие пакеты из супермаркета.

Ранее инсайдеры сообщали, что в качестве платформы минивэн Lada задействует «вестовскую» архитектуру B/C. Во внутренней документации автомобиль значится как проект с индексом RGH. Его официальное название еще не придумано, но некоторые журналисты называют машину условно Lada Van.

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На фото минивэн Renault Dokker, который по формату может оказаться схожим с Lada Van

Технически машина должна оказаться клоном Vesta, унаследовав у нынешнего «вазовского» флагмана мотор и трансмиссию.

Премьера концепта нового минивэна Lada должна состояться уже в этом году.

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Фото:KhaDm

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