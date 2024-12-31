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Раскрыты сроки выхода нового недорогого кроссовера Hyundai и другие подробности

Текст: Алиса Шашкова
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Субкомпактный кроссовер Hyundai Venue появился в линейке корейского автопроизводителя в 2019 году, обновившись в 2022-м. Теперь машине прочат второе по счету поколение. 

Официальная дата запуска новинки еще не объявлена, но с большой долей вероятности премьера «паркетника» состоится ближе к концу 2025 года, а его продажи начнутся в 2026-м.

Смена поколений должна принести Venue существенные изменения в дизайне и интерьере, которые были вдохновлены моделями Creta и Alcazar (7-местная «Крета»). Размеры машины, скорее всего, останутся без изменений. Длина автомобиля составит 3,9-метра, ширина – 1,7-метра, а высота – 1,6-метра. 

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Спереди от реформенного кроссовера ждут перемен по части дизайна решетки радиатора и бампера, а также появление новых фар с раздельными блоками, которые перенесут в «Веню» из «Креты».

Что касается кормы, то там можно будет увидеть более вертикальную дверь багажника и горизонтально расположенные фонари, соединенные световой полосой.

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Внутри машины переделают переднюю панель, рулевое колесо и сиденья, которые получат новую обивку. Доработке подвергнется дашборд, а мультимедийная система будет модернизирована.

Механически новый Venue с большой долей вероятности окажется идентичным текущей генерации.

Субкомпактный «паркетник» продолжат продавать с актуальной гаммой моторов, включающей в себя 1,2-литровый бензиновый атмосферник на 83 л.с., литровый турбомотор на 120 «сил» и 1,5-литровый «дизель» на 100 л.с.

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