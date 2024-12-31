Популярный кроссовер Toyota RAV4 Hybrid показали с новым дизайном

Одной из самых долгожданных премьер Toyota, намеченной на ближайшие годы, является презентация нового поколения кроссовера RAV4. Популярный японский «паркетник» собирается перебраться в свежую генерацию уже в следующем году.

Дизайнеры-любители, работающие на портал «TopElectricSUV», решили воссоздать экстерьер свежего «РАВ4» в гибридной версии, воспользовавшись своими навыками работы в фотошопе. В своем проекте они опирались на шпионские снимки прототипов кроссовера.

Шпионское фото кроссовера Toyota RAV4 нового поколения

Автомобиль, получившийся у независимых художников, обладает деталями, которые намекают на внедорожники Land Cruiser (в частности, свежий Prado).

Машине на рендере достался брутальный внешний вид с прямоугольными фарами, обрамленными С-образными светодиодными дневными ходовыми огнями.

Рендер нового поколения Toyota RAV4 Hybrid (TopElectricSUV)

Посередине расположилась узкая радиаторная решетка, а ниже установили массивный бампер с выпирающей «губой» в виде серебристой накладки с проушинами, намекающими на внедорожный потенциал автомобиля.

Ожидается, что в новом поколении RAV4 сохранит актуальные габариты. Его длина окажется равна прежним 4,7-метрам. Платформа также останется без изменений – TNGA-K, а список двигателей включит в себя как простые бензиновые моторы, так и гибриды, но в значительной степени обновленные.

Презентацию нового Toyota RAV4 ожидают ближе к концу 2025 года.