ДомойАвтоновости сегодняПопулярный кроссовер Toyota RAV4 Hybrid показали с новым дизайном

Популярный кроссовер Toyota RAV4 Hybrid показали с новым дизайном

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
1e271609f9be32e389c4b2bf1055c45e807dfc9b 1

Одной из самых долгожданных премьер Toyota, намеченной на ближайшие годы, является презентация нового поколения кроссовера RAV4. Популярный японский «паркетник» собирается перебраться в свежую генерацию уже в следующем году. 

Дизайнеры-любители, работающие на портал «TopElectricSUV», решили воссоздать экстерьер свежего «РАВ4» в гибридной версии, воспользовавшись своими навыками работы в фотошопе. В своем проекте они опирались на шпионские снимки прототипов кроссовера. 

Шпионское фото кроссовера Toyota RAV4 нового поколения

Автомобиль, получившийся у независимых художников, обладает деталями, которые намекают на внедорожники Land Cruiser (в частности, свежий Prado). 

Машине на рендере достался брутальный внешний вид с прямоугольными фарами, обрамленными С-образными светодиодными дневными ходовыми огнями. 

135
Рендер нового поколения Toyota RAV4 Hybrid (TopElectricSUV)

Посередине расположилась узкая радиаторная решетка, а ниже установили массивный бампер с выпирающей «губой» в виде серебристой накладки с проушинами, намекающими на внедорожный потенциал автомобиля. 

Ожидается, что в новом поколении RAV4 сохранит актуальные габариты. Его длина окажется равна прежним 4,7-метрам. Платформа также останется без изменений – TNGA-K, а список двигателей включит в себя как простые бензиновые моторы, так и гибриды, но в значительной степени обновленные.

Презентацию нового Toyota RAV4 ожидают ближе к концу 2025 года. 

Наш ТГ-канал и Google News

Фото:TopElectricSUV

Читайте также:

Последние новости:

Верите или нет, но это внедорожники Suzuki Jimny

Выяснилось, сколько автомобилей продала Xiaomi за 2024 год

Раскрыты сроки выхода нового недорогого кроссовера Hyundai и...

Новый Mitsubishi Pajero Sport будет выглядеть почти как...

Крошечный минивэн Toyota очень хочет быть «Ленд Крузером»....

Новый загадочный электрический кроссовер Hyundai OE заметили во...

Самую «топовую» версию внедорожника Lexus LX начали отгружать...

Новый 7-местный кроссовер Suzuki появится в 2025 году:...

Электрический Range Rover вновь попал в объективы фотошпионов

Ким Кардашьян показала свой кастомный Range Rover с...

Kia Seltos нового поколения получит очень агрессивный дизайн

«Неудержимый, несокрушимый и очень дешевый»: в Испании расхвалили...

В Японии обнаружили сокровищницу с культовыми JDM-автомобилями

Нажатие одной кнопки на АЗС способно сократить расход...

14-летний Porsche с МКПП и пробегом больше 70...

Mitsubishi Delica в новом кузове (D:6): что о...

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+