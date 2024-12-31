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Крошечный минивэн Toyota очень хочет быть «Ленд Крузером». Фото

Текст: Алексей Шмидт
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Toyota Roomy Land Cruiser Kit By ESB Style 10

Японское тюнинг-ателье ESB Style представило собственный вариант компактного минивэна Toyota, который получил название «Landc Roomy». В основу проекта лег оригинальный Toyota Roomy, который подвергся существенным доработкам, сделавшим его чем-то вроде «Ленд Крузера» среди машин своего сегмента.

Landc Roomy заимствует носовую часть у флагманского Land Cruiser 300. В комплект входит расширитель решетки радиатора и агрессивные воздухозаборники в бампере. 

Toyota Roomy Land Cruiser Kit By ESB Style 1
Toyota Landc Roomy

Другие внешние изменения машины включают в себя появление у минивэна Roomy спортивного заднего бампера с диффузором в цвет кузова, вместительного бокса на крыше.

Roomy уже с завода идет с системой полного привода, но дополнить ее тюнеры из ESB Style решили набором пружин, которые обеспечат Landc Roomy дополнительный дорожный просвет в 30 мм, а также стальными колесами, обутыми в цепкие покрышки Toyo Open Country R/T для бездорожья. 

Toyota Roomy Land Cruiser Kit By ESB Style 6
Toyota Landc Roomy

Внутри главной фишкой автомобиля стал специальный складной коврик, который превращает минивэн в импровизированный кемпер со спальным местом.

Toyota Roomy Land Cruiser Kit By ESB Style 26
Спальный коврик в салоне Toyota Landc Roomy

Агрегатная составляющая машины не изменилась. Она, как и прежде, будет предлагаться со своим скромным 1-литровым бензиновым 3-цилиндровым мотором, который в версии с турбонаддувом развивает 97 лошадиных сил. 

Официальный показ Toyota Landc Roomy состоится на автосалоне в Токио в 2025 году. 

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Фото:ESB Style

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